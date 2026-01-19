सड़क पर है घना कोहरा? बाइक राइडर आज ही नोट कर लें ये 5 जरूरी बातें, ड्राइविंग करना हो जाएगा आसान

Bike Riding Tips in Fog: सर्दियों का मौसम अपने साथ घने कोहरे की चादर भी लेकर आता है. यह सड़क पर कार-बाइक चलाने वालों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होती. ऐसे में जब विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच जाती है तो एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इस स्थिति में कुछ ड्राइविंग टिप्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसी कड़ी में आज हम बाइक राइडर्स के लिए 5 ऐसी ड्राइविंग टिप्स बताने जा रहे हैं जिनका पालन फॉग में जरूर करना चाहिए. इससे आप हादसे को टाल सकेंगे और सफर भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

1. रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल करें

आसानी से 100 रुपये में मिलने वाला रिफ्लेक्टिव टेप आपको किसी बड़े हादसे से आसानी से बचा सकता है. इसे आप अपनी बाइक और हेलमेट पर लगा सकते हैं. बता दें कि, जब गाड़ियों की हेडलाइट इस टेप पर पड़ती है तो यह तेजी से चमक उठता है और ड्राइवर को आपकी मौजूदगी का तुरंत पता चल जाता है. इससे एक्सिडेंट की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है.

कोहरे के मौसम में ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रॉली जैसे बड़े वाहनों के लिए सड़क की सही दूरी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वे अचानक मुड़ सकते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं. इसी वजह से आप हमेशा बाइक इन बड़े वाहनों से दूर ही ड्राइव करें.

कई लोग अपने बाइक के मिरर को निकाल देते है, जो कि कोहरे में ड्राइविंग करते समय एक बड़ी लापरवाही हो सकती है. दरअसल, जब कोहरे में विजिबिलिटी लगभग जीरो हो जाती है, तो पीछे से आने वाले वाहनों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे समय में आपकी बाइक या स्कूटर के साइड मिरर बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इनमें दूर से आती गाड़ियों की हेडलाइट की हल्की‑सी चमक भी दिखाई दे जाती है जिससे पता चल जाता है कि पीछे कोई वाहन आ रहा है और आप समय रहते सावधानी बरत सकते हैं.

कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण तेज रफ्तार में चलना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. ऐसे में सेफली ड्राइविंग करने के लिए बाइक की स्पीड को हमेशा 20 से 30 kmph के आसपास ही रखें. इससे दुर्घटना की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी.

कोहरे में बाइक चलाते समय हर कुछ सेकंड में हल्का हॉर्न बजाते रहें. इससे कम विजिबिलिटी में भी सामने वाले को आपकी मौजूदगी का ऐहसास रहेगा. साथ ही हल्का हॉर्न बजाने से दुर्घटना की संभावना भी काफी कम हो जाती है.