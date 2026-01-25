Hero Bike Price Hike: हीरो की बाइक्स हुईं महंगी, खरीदने से पहले चेक करें नई रेट लिस्ट

Hero Bike Price Hike 2026: अगर आप इस महीने हीरो मोटोकॉर्प की कोई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपकी जेब पर अब थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ने वाला है. दरअसल देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी ने अपनी पॉपुलर बाइक्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है.

किन बाइक्स के बढ़े दाम?

हीरो 100 एचएफ

आम आदमी की पहली पसंद कही जाने वाली सबसे सस्ती बाइक HF 100 अब पहले के मुकाबले महंगी हो गई है. इसकी कीमत में 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. भारत में अब इसके अपडेटेड एक्स-शोरूम कीमत 59,489 रुपये हो गई है. यह बाइक ड्रम किक कास्ट वेरिएंट में मौजूद HF 100 में 97.2 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन के साथ आती है. यह इंजन 7.9 बीएचपी की मैक्स पावर और 8.05 एनएम का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

हीरो पैशन प्लस

हाल ही में नए अवतार में लॉन्च हुई पैशन प्लस की कीमत में भी उछाल आया है. बढ़ी हुई कीमतों के बाद आप इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट को 76,941 रुपये और 125 मिलियन एडिशन के लिए 78,324 रुपये में ले सकते हैं.

एचएफ डीलक्स

कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइलेज बाइक HF Deluxe के विभिन्न वेरिएंट्स के लिए भी अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. इस बाइक की कीमतों में 750 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी के बाद, एच एफ डीलक्स की कीमतें अब 56,742 रुपये से 69,235 रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने इन मॉडल्स की कीमतों में 600 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का इजाफा किया है. हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन बजट सेगमेंट के खरीदारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है.

क्यों बढ़ीं कीमतें?

हीरो मोटोकॉर्प ने इस बढ़ोतरी के पीछे अहम वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट को बताया है. अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इन बाइक्स के फीचर्स या इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है. आपको वही भरोसेमंद माइलेज और परफॉरमेंस मिलेगी.