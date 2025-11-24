Dharmendra First Car: कारों के शौकीन थे धर्मेंद्र, कौन-सी थी पहली कार, कब और कितने में खरीदी थी?

बॉलीवुड के 'ही-मैन' और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्होंने दशकों तक अपने दमदार अभिनय से सिनेप्रेमियों के दिलों पर राज किया, अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 वर्ष की आयु में 'शोले' के 'वीरू' दुनिया को अलविदा कह गए. पीछे छूट गई उनकी सादगी, अपनेपन भरी यादें और कारों के प्रति उनका गहरा प्रेम. भावुक धर्मेंद्र अपनी पहली कार को जिंदगीभर अपने से अलग नहीं कर पाए थे.

कौन-सी थी धर्मेंद्र की पहली कार?

लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले धर्मेंद्र के गैराज में एक से बढ़कर एक महंगी और शानदार गाड़ियाँ थीं, जो उनके रॉयल सफर की गवाही देती हैं. लेकिन, उनकी पहली कार सबसे खास थी.

धर्मेंद्र की पहली कार फिएट 1100 (Fiat 1100) थी. उन्होंने यह कार सन् 1960 में खरीदी थी, जिस साल उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी.

धर्मेंद्र ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने यह कार 18,000 रुपये में खरीदी थी. उन दिनों यह उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी.

पहली कार से था अटूट लगाव

बॉलीवुड में शोहरत और दौलत कमाने से पहले, धर्मेंद्र ने मुंबई में एक गैराज और एक ड्रिलिंग फर्म में भी काम किया था. इसी दौरान 1960 में उन्होंने अपनी यह पहली कार खरीदी, जो बाद में उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई.

साल 2021 में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट (@aapkadharm) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए, उन्होंने इस कार के प्रति अपने लगाव को दर्शाया था. उन्होंने इसे अपना 'प्यारा बच्चा' बताया और लिखा था, "दोस्तों, फिएट मेरी पहली कार थी. एक स्ट्रगलर के लिए ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद."

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह Fiat 1100 मॉडल 1.1 लीटर ओवरहेड वॉल्व इंजन के साथ आता था, जो 35.5 \text{bhp} की पावर जेनरेट करता था. यह कार 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस थी और इसकी टॉप स्पीड 150 \text{ km/h} थी.

शानदार कार कलेक्शन

फिएट 1100 खरीदने के बाद धर्मेंद्र के गैराज में लाखों से लेकर करोड़ों रुपये की कीमत वाली कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हुईं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास कई कारें थीं.

ऑडी A8 (Audi A8)

पोर्शे केयन (Porsche Cayenne)

मर्सिडीज-बेंज S-क्लास (Mercedes-Benz S-Class)

लैंड रोवर रेंज रोवर (Land Rover Range Rover)

मर्सिडीज SL500 (Mercedes SL500)

इन सबके बावजूद, फिएट 1100 का स्थान कोई नहीं ले सका, जिसे 'ही-मैन' हमेशा अपने दिल के करीब मानते थे.