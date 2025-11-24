विज्ञापन

धर्मेंद्र जैसा लुक बनाकर श्मशान घाट पहुंचा फैन, बोला- उनका जाना देश के लिए बड़ा नुकसान

धर्मेंद्र ने आज यानी कि 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके अंतिम संस्कार पर सितारों की भीड़ जुटी इस बीच एक फैन के अंदाज ने लोगों की आंखें नम कर दीं.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र जैसा लुक बनाकर श्मशान घाट पहुंचा फैन, बोला- उनका जाना देश के लिए बड़ा नुकसान
धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ फैन
Social Media
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर को उनका निधन हुआ और इस खबर ने देश भर में एक शोक की लहर ला दी. विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ इस मौके पर परिवार, उनके करीबियों, साथ काम कर चुके स्टार्स के अलावा फैन्स  का भी जमावड़ा लगा. यूं तो श्मशान घाट के अंदर किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी लेकिन बाहर लोगों की भीड़ थी. इनमें से एक ऐसा फैन भी था जो इस अपने पसंदीदा स्टार को अंतिम विदाई देने के लिए उन्हीं का एक लुक लेकर आया था. कुर्ता और सिर पर पगड़ी लिए ये फैन दिल से बेहद दुखी था और धर्मेंद्र को याद करता नजर आया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्मशान घाट के बाहर अच्छी खासी भीड़ थी और लोगों का आंखें नम थीं. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचे. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पर पहुंची. बेटी ईशा देओल भी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए श्मशान घाट आईं. ईशा के चेहरे पर पिता को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे. धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे.

बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे. हिंदी सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य नंदा के साथ श्मशान पहुंचे. आमिर खान भी वहां नजर आए. धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी श्मशान घाट पहुंचे.

संजय दत्त ने भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार को भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में देखा गया. सुपरस्टार सलमान खान भी नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Death, Dharmendra Passes Away, Dharmendra Prayer Meet, Dharmendra Died
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com