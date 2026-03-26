Renault की कारें हुईं सस्ती! Triber, Kiger और Kwid पर मिल रहा ₹80,000 तक का भारी डिस्काउंट, जानिए कब तक

Renault India ने मार्च 2026 के लिए अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स पेश किए हैं. इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कंपनी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए यह खास स्कीम लेकर आई है. इस ऑफर में ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट्स का फायदा दिया जा रहा है. इन सभी को मिलाकर कुल बचत ₹80,000 तक हो सकती है.

इस ऑफर का सबसे ज्यादा फायदा Renault Triber और Renault Kiger पर मिल रहा है, जहां अधिकतम ₹80,000 तक की छूट दी जा रही है. वहीं, एंट्री-लेवल कार Renault Kwid पर भी ₹70,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है.

Renault Kwid की शानदार डील

Renault Kwid भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक मानी जाती है और खासतौर पर बजट में कार खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और यह मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे शहर में ड्राइव करना आसान हो जाता है.

मार्च 2026 के इस ऑफर के तहत Kwid पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और Renault एक्सचेंज सपोर्ट का फायदा मिल रहा है. इन सभी को मिलाकर कुल ₹70,000 तक की बचत हो सकती है. यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी पुरानी कार को बदलकर नई कार लेना चाहते हैं.

Renault Triber के लिए डिस्काउंट

Renault Triber एक किफायती 7-सीटर कार है, जो अपने लचीले सीटिंग अरेंजमेंट और प्रैक्टिकल डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसमें भी 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और यह कार परफॉर्मेंस से ज्यादा उपयोगिता पर फोकस करती है.

मार्च 2026 में Triber पर ₹80,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे यह मार्केट में सबसे किफायती MPV विकल्पों में से एक बन जाती है. यह ऑफर उन परिवारों के लिए बेहद अच्छा है जो कम बजट में ज्यादा स्पेस और आराम चाहते हैं.

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Renault Kiger पर ऑफर

Renault Kiger एक सब-4 मीटर SUV है, जो भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में आती है. इसमें नॉर्मल पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. इसका स्टाइलिश डिजाइन और फीचर-रिच इंटीरियर इसे ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है.

मार्च 2026 में Kiger पर भी ₹80,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है. खासतौर पर टर्बो वेरिएंट्स उन ग्राहकों के लिए बेहतर हैं जो परफॉर्मेंस और फीचर्स दोनों चाहते हैं.

तो अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च 2026 Renault के ऑफर्स आपके लिए एक शानदार मौका हो सकते हैं.