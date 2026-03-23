390hp पावर के साथ आई नई Tata Harrier EV, कम कीमत में मिलेगा AWD का मजा

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV Harrier EV को अब और ज्यादा लोगों के लिए आसान बना दिया है. कंपनी ने इसका एक नया ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसका नाम Fearless+ QWD 75 रखा गया है. इस वेरिएंट की कीमत ₹26.49 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. खास बात यह है कि इस नए वेरिएंट के आने से AWD तकनीक वाली कार अब पहले से करीब ₹2.5 लाख सस्ती हो गई है. पहले AWD फीचर सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता था, लेकिन अब यह ज्यादा किफायती वेरिएंट में भी उपलब्ध हो गया है.

दमदार पावर और बैटरी परफॉर्मेंस

नए Fearless+ QWD 75 वेरिएंट में आपको जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस मिलती है. इसमें 75 kWh की बैटरी दी गई है, जो 390 हॉर्सपावर (hp) और 504 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इसका मतलब है कि यह SUV न सिर्फ इलेक्ट्रिक है, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी मजबूत है. यह वेरिएंट खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो पावर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत नहीं देना चाहते.

नई कीमत और वेरिएंट्स की पूरी जानकारी

Tata Harrier EV की पूरी लाइनअप अब ₹21.49 लाख से शुरू होती है, जो Adventure 65 वेरिएंट की कीमत है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट Empowered QWD 75 ₹28.99 लाख तक जाता है. इस तरह कंपनी ने हर बजट के हिसाब से अलग-अलग विकल्प दिए हैं. मार्च 2026 में इस नई अपडेट के साथ ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन और बेहतर वैल्यू मिलने लगी है. इससे पहले फरवरी 2026 में कंपनी कुछ मॉडल्स पर ₹1.5 लाख तक की छूट भी दे चुकी है, जिससे यह SUV और भी आकर्षक बन गई थी.

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फीचर्स में भी कोई कमी नहीं

नए Fearless+ वेरिएंट में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और खास बनाते हैं. इसमें 540-डिग्री कैमरा मिलता है, जिससे पार्किंग और ड्राइविंग काफी आसान हो जाती है. इसके अलावा डिजिटल IRVM (रियर व्यू मिरर) और एडवांस पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. Harrier EV में 14.53 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, जो इसे प्रीमियम फील देता है.

लंबी रेंज के साथ शानदार ड्राइव

इस इलेक्ट्रिक SUV की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है. Harrier EV एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए भी बेहतरीन बनाता है. अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के आधार पर इसकी रेंज में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह EV सेगमेंट में काफी मजबूत विकल्प बनकर उभरी है.

क्यों है यह अपडेट खास?

Tata Motors का यह कदम दिखाता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है. AWD जैसे प्रीमियम फीचर को अब किफायती वेरिएंट में लाकर कंपनी ने ग्राहकों को ज्यादा विकल्प दिए हैं. इससे न सिर्फ EV मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को भी बेहतर टेक्नोलॉजी कम कीमत में मिलेगी.