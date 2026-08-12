आने वाला है Hero Splendor का नया वैरिएंट? पेटेंट से डिजाइन का हुआ खुलासा, पहले से हो सकती है काफी अलग

Hero MotoCorp की सबसे मशहूर कम्यूटर बाइक Splendor अब नए अंदाज में नजर आ सकती है. कंपनी ने दो नई मोटरसाइकिलों के डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं. इनमें से एक बाइक को देखकर मौजूदा Splendor की याद कम और एक रग्ड कम्यूटर बाइक की झलक ज्यादा मिलती है. इसमें लंबी सस्पेंशन ट्रैवल, ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर, नकल गार्ड और फ्रंट फोर्क पर रबर गैटर जैसे डिजाइन एलिमेंट दिखाई देते हैं. हालांकि, Hero ने अभी इन बाइक्स के प्रोडक्शन या लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

पेटेंट में दिखी रग्ड Splendor जैसी बाइक

पेटेंट डिजाइन में दिखने वाली एक बाइक को ज्यादा रग्ड और यूटिलिटी-बेस्ड लुक दिया गया है. इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क के साथ पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. फ्रंट फेंडर को ऊपर रखा गया है, जबकि गार्ड और फोर्क पर रबर गैटर इसे खराब रास्तों के लिए तैयार बाइक जैसा लुक देते हैं.

इस बाइक में सिंगल-पीस सीट भी दिखाई देती है. मौजूदा Splendor के मुकाबले ये डिजाइन ज्यादा नॉर्मल और उपयोगी नजर आता है. इसका पूरा सेटअप ये संकेत देता है कि Hero एक ऐसी कम्यूटर बाइक के विकल्प पर विचार कर रही हो सकती है, जो शहर की सड़कों के साथ-साथ गांवों और खराब रास्तों पर भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जा सके. हालांकि सिर्फ डिजाइन देखकर इसे एडवेंचर या ऑफ-रोड बाइक कहना सही नहीं होगा.

चेसिस में ज्यादा अंतर नहीं

दूसरा पेटेंट डिजाइन पहले मॉडल से काफी अलग है. इसमें भी टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर और नकल गार्ड जैसे रग्ड एलिमेंट नहीं हैं. इस वजह से ये बाइक ज्यादा रोड-फोक्स्ड कम्यूटर के रूप में देखी जा सकती है. दोनों पेटेंट डिजाइन में पांच-स्पोक अलॉय व्हील और आगे-पीछे ड्रम ब्रेक दिखाई देते हैं. चेसिस लेआउट में भी कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आता.

इससे ये संभावना बनती है कि Hero एक ही बेस डिजाइन से अलग-अलग तरह की कम्यूटर मोटरसाइकिल तैयार करने के ऑप्शन पर काम कर रही है. हालांकि यह अभी सिर्फ अनुमान है और कंपनी ने इन दोनों डिजाइन की पोजिशनिंग साफ नहीं की है.

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इंजन को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं

Hero MotoCorp ने पेटेंट के साथ इंजन या परफॉर्मेंस की जानकारी पब्लिक नहीं की है. इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन बाइक्स में कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा.

अगर कंपनी मौजूदा Splendor प्लेटफॉर्म के 97.2cc इंजन का इस्तेमाल करती है तो यह इंजन करीब 8 bhp की पावर और 8 Nm के आसपास टॉर्क देता है. Hero की मौजूदा Splendor+ रेंज में 97.2cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल होता है. अगर यही इंजन बिना बड़े बदलाव के रग्ड मॉडल में इस्तेमाल किया जाता है तो इसे असली ऑफ-रोड बाइक कहना सही नहीं होगा. लंबा सस्पेंशन और नया डिजाइन मुख्य रूप से खराब सड़कों, गड्ढों और ग्रामीण इलाकों में बेहतर राइड क्वालिटी देने के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं.

Splendor का बदलेगा अंदाज?

Splendor की पहचान लंबे समय से कम कीमत, कम रखरखाव और बेहतर माइलेज वाली भरोसेमंद कम्यूटर बाइक के रूप में रही है. Hero की मौजूदा Splendor+ भी 97.2cc इंजन के साथ इसी कम्यूटर फोकस को बनाए रखती है. ऐसे में अगर कंपनी वास्तव में Splendor से जुड़ा रग्ड मॉडल बाजार में लाती है तो यह ब्रांड की पोजिशनिंग में एक दिलचस्प बदलाव होगा. खासकर उन ग्राहकों के लिए, जो रोजाना शहर के साथ गांव या खराब सड़कों पर भी बाइक चलाते हैं.

हालांकि यहां सबसे जरूरी बात ये है कि डिजाइन पेटेंट का मतलब लॉन्च की गारंटी नहीं होता है. Hero ने अभी इन मोटरसाइकिलों का नाम, इंजन, कीमत, वैरिएंट या लॉन्च टाइमलाइन घोषित नहीं की है. इसलिए फिलहाल इसे संभावित भविष्य के मॉडल के संकेत के तौर पर ही देखना बेहतर होगा.

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