जबरदस्त माइलेज देती हैं ये 5 बाइक, रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट, Hero से लेकर TVS तक शामिल

अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने या दैनिक इस्तेमाल के लिए ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं, जो शानदार माइलेज दे और मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च भी न आए, तो 100cc सेगमेंट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच Hero, Honda और TVS जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में कई ऐसी मोटरसाइकिलें बेच रही हैं, जो बेहतर माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं इन 5 बाइकों के बारे में, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अच्छी पसंद मानी जाती हैं.

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus लंबे समय से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में शामिल है. इसमें 97.2cc इंजन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 65 से 70 kmpl तक का माइलेज देती है.

इसमें i3S (Idle Stop-Start System) तकनीक मिलती है, जो ट्रैफिक में इंजन को अपने आप बंद करके ईंधन बचाने में मदद करती है. कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण यह रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है.

Hero HF Deluxe

अगर आपका बजट सीमित है और आप ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहते हैं, तो Hero HF Deluxe एक अच्छा विकल्प हो सकती है. कंपनी के मुताबिक यह बाइक करीब 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका हल्का वजन, आसान हैंडलिंग और कम मेंटेनेंस खर्च इसे रोजाना शहर में चलाने के लिए उपयुक्त बनाता है.

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Honda Shine 100

Honda Shine 100 में 99.7cc Fuel Injected इंजन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 60 से 65 kmpl से ज्यादा का माइलेज देने में सक्षम है. इस बाइक की खासियत इसका स्मूद इंजन, कम वाइब्रेशन और 786mm सीट हाइट है, जिससे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर इसे चलाना आसान हो जाता है.

TVS Sport

TVS Sport को 100cc सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइकों में गिना जाता है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 70 kmpl से ज्यादा का माइलेज देती है. इसका रिफाइंड इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतर प्रदर्शन करता है. इसी वजह से इसे कई लोग "Mileage Champion" भी कहते हैं.

TVS Radeon

अगर आप अच्छी माइलेज के साथ आरामदायक राइड और कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी चाहते हैं, तो TVS Radeon एक बेहतर विकल्प हो सकती है. यह बाइक लगभग 68 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती है. इसमें USB Charging Port, Side Stand Indicator, आरामदायक सीट और मजबूत बिल्ड क्वालिटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए और भी सुविधाजनक बनाते हैं.

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