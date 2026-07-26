Bike Insurance Renew करवाते समय जरूर लें ये ऐड-ऑन कवर, क्लेम के समय बच जाएगा फालतू खर्चा

अक्सर लोग बाइक इंश्योरेंस की रिन्यूअल डेट आते ही बिना पॉलिसी की पूरी जानकारी देखे उसे रिन्यू कर देते हैं. कई बार यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है और लोग यह नहीं जांचते कि मौजूदा कवरेज उनकी जरूरतों के हिसाब से सही है या नहीं. ऐसे में जरूरी कवरेज छूट सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे ऐड-ऑन भी जुड़े रह जाते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती है.

इंश्योरेंस रिन्यू कराते समय यह समझना जरूरी है कि कौन-से ऐड-ऑन भविष्य में होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं और किन ऐड-ऑन पर अतिरिक्त प्रीमियम देना जरूरी नहीं है. आइए जानते हैं बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल के दौरान किन ऐड-ऑन कवर पर विचार करना चाहिए.

जीरो डेप्रिसिएशन कवर

जीरो डेप्रिसिएशन ऐड-ऑन दुर्घटना के बाद बदले जाने वाले पार्ट्स पर होने वाली डेप्रिसिएशन कटौती से बचाता है. सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम के दौरान वाहन की उम्र और पार्ट्स की डेप्रिसिएशन के आधार पर राशि कम कर दी जाती है, जिससे कुछ खर्च खुद उठाना पड़ता है.

जीरो डेप्रिसिएशन कवर के साथ प्लास्टिक, रबर, फाइबर और मेटल जैसे कई पार्ट्स पर डेप्रिसिएशन लागू नहीं होती. नई या प्रीमियम बाइक रखने वालों के लिए यह कवर काफी फायदेमंद माना जाता है.

इंजन प्रोटेक्शन कवर

इंजन बाइक का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा हिस्सा होता है. सामान्य बाइक इंश्योरेंस में इंजन को मैकेनिकल फेल्योर, ऑयल लीकेज या पानी से होने वाले नुकसान का कवर नहीं मिलता. इंजन प्रोटेक्शन कवर (Engine Protection Cover) ऐसे मामलों में होने वाले महंगे रिपेयर खर्च से राहत दे सकता है. यह उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो जलभराव वाले इलाकों में रहते हैं या खराब मौसम में नियमित रूप से बाइक चलाते हैं.

रोडसाइड असिस्टेंस

अगर रास्ते में बाइक खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए या बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो Roadside Assistance काफी काम आता है. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या अक्सर अकेले सफर करते हैं. इसमें टोइंग, टायर बदलने, ईंधन उपलब्ध कराने और इमरजेंसी सहायता जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं.

कंज्यूमेबल कवर

बाइक की मरम्मत के दौरान इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ग्रीस, नट-बोल्ट और अन्य कंज्यूमेबल का इस्तेमाल होता है. सामान्य Comprehensive Bike Insurance में इनका खर्च शामिल नहीं होता है. हालांकि इनकी कीमत अलग-अलग कम लग सकती है, लेकिन मरम्मत के समय कुल खर्च काफी बढ़ सकता है. कंज्यूमेबल कवर इस अतिरिक्त खर्च को कम करने में मदद करता है.

रिटर्न टू इनवॉइस कवर

अगर आपकी बाइक चोरी हो जाए या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए, तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर काफी उपयोगी साबित हो सकता है. सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी में आमतौर पर बाइक की मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर भुगतान किया जाता है. जबकि रिटर्न टू इनवॉइस कवर के तहत मूल इनवॉइस कीमत के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स जैसी राशि को भी ध्यान में रखा जाता है. नई और महंगी बाइकों के लिए यह ऐड-ऑन अधिक फायदेमंद हो सकता है.

हर ऐड-ऑन जरूरी नहीं

हर उपलब्ध ऐड-ऑन खरीदना जरूरी नहीं है. ऐड-ऑन चुनते समय यह देखना चाहिए कि आप बाइक कहां चलाते हैं, कितनी दूरी तय करते हैं और आपके पास किस तरह की मोटरसाइकिल है. अगर आपकी बाइक नई है तो Zero Depreciation Cover ज्यादा उपयोगी हो सकता है. वहीं अगर आप कभी-कभार ही बाइक चलाते हैं तो सीमित ऐड-ऑन भी पर्याप्त हो सकते हैं. साथ ही इंश्योरेंस के लिए तय सालाना बजट को भी ध्यान में रखना चाहिए.

आपकी राइडिंग स्टाइल के अनुसार कैसे चुनें सही ऐड-ऑन?

अगर आप रोजाना शहर में बाइक चलाते हैं तो Comprehensive Policy के साथ कुछ जरूरी ऐड-ऑन पर्याप्त हो सकते हैं. लंबी दूरी या एडवेंचर राइड करने वाले लोगों के लिए रोडसाइड असिस्टेंस और इंजन प्रोटेक्शन ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं. स्पोर्ट्स या प्रीमियम बाइक रखने वालों के लिए Engine Protection और Consumables Cover रिपेयर का खर्च कम करने में मदद कर सकते हैं.

अगर आपने हाल ही में नई बाइक खरीदी है या पहली बार बाइक चला रहे हैं, तो Zero Depreciation Cover और Roadside Assistance बेहतर विकल्प माने जाते हैं.

दुर्घटना के समय क्यों काम आते हैं Add-on Covers?

सावधानी से बाइक चलाने के बावजूद दुर्घटना, जलभराव, खराब मौसम या दूसरे वाहन की गलती जैसी स्थितियां कभी भी सामने आ सकती हैं. ऐसे समय में मरम्मत, टोइंग, थर्ड पार्टी रिस्पांसबिलिटी और अन्य खर्च तेजी से बढ़ सकते हैं.

सामान्य बाइक इंश्योरेंस केवल बेसिक सुरक्षा देता है, जबकि सही ऐड-ऑन क्लेम के दौरान जेब से होने वाले खर्च को कम करने में मदद कर सकते हैं. यही कारण है कि कई लोगों को इन ऐड-ऑन की असली जरूरत किसी दुर्घटना या आपात स्थिति के बाद समझ में आती है.

ये भी पढ़ें: 10 लाख के अंदर आती हैं ये कारें, सेफ्टी में मिली है 5 स्टार रेटिंग, नई-नवेली Brezza भी लिस्ट में शामिल