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Virgo Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: सही सलाह से मिलेगी नई दिशा, फैसलों में जल्दबाजी से बचें

Horoscope Today 04 September 2026, Kanya Rashifal: आज सीखने, मार्गदर्शन और नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर सामने आएंगे, लेकिन निवेश और बड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: सही सलाह से मिलेगी नई दिशा, फैसलों में जल्दबाजी से बचें
कन्या राशि आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Virgo Horoscope Today 04 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे. यह स्थिति भाग्य, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी के संपर्क, मार्गदर्शन और जीवन की दिशा से जुड़े विषयों को प्रमुख बनाएगी. किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिसके अनुभव से आपको नई सोच मिले. आज किसी समस्या को पुराने तरीके से हल करने के बजाय अलग दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा उपयोगी रहेगा. 

कामकाज में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत होगी. नौकरी में प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या किसी विशेषज्ञ से सीखने का अवसर मिल सकता है. यदि आप लंबे समय से किसी परीक्षा, कोर्स या पेशेवर कौशल की तैयारी कर रहे हैं तो समय निकालकर उसे व्यवस्थित करने का अच्छा अवसर है. हालांकि एक साथ कई लक्ष्य पकड़ने से आपकी एकाग्रता बिखर सकती है. 

व्यापार से जुड़े लोगों को दूर के बाजार या नए क्षेत्र से जुड़ी संभावना दिखाई दे सकती है. किसी दूसरे शहर के व्यक्ति से संपर्क उपयोगी हो सकता है. फिर भी केवल आकर्षक प्रस्ताव सुनकर निवेश न करें. नियम, भुगतान प्रक्रिया और समयसीमा की पुष्टि किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा. आज वरिष्ठों या अनुभवी लोगों से मिलने का लाभ मिल सकता है. लेकिन सलाह सुनते समय अपनी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें. हर व्यक्ति की सफलता का तरीका आपके लिए समान रूप से काम करे, यह जरूरी नहीं है. किसी की बात को अंतिम निर्णय बनाने के बजाय उसका व्यावहारिक पक्ष जांचें. 

लंबी दूरी की यात्रा का विचार बन सकता है. यदि यात्रा जरूरी हो तो टिकट, पहचान संबंधी दस्तावेज और समय-सारणी पहले से देख लें. जल्दबाजी में बनाया गया कार्यक्रम तनाव पैदा कर सकता है. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में मन लग सकता है, लेकिन केवल औपचारिकता निभाने के बजाय उससे मिलने वाली मानसिक शांति को महत्व दें. 

परिवार में किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक की बात महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. किसी पुराने मतभेद को सिद्धांत का प्रश्न बनाकर खींचने से बचें. अपनी स्वतंत्र सोच बनाए रखते हुए सामने वाले के अनुभव का सम्मान करें. धन के मामले में शिक्षा, यात्रा या किसी ज्ञानवर्धक गतिविधि पर खर्च हो सकता है. ऐसा खर्च बेकार नहीं होगा, फिर भी बजट की सीमा पार न करें. किसी मित्र के कहने पर आर्थिक जोखिम लेने से विशेष रूप से बचें. 

स्वास्थ्य में अत्यधिक मानसिक सक्रियता थकान का कारण बन सकती है. लगातार योजना बनाने के बजाय कुछ समय खुली हवा में बिताएं. भोजन में जल्दबाजी न करें और पेट पर अतिरिक्त दबाव डालने वाली चीजों से दूरी रखें.

उपाय: किसी शिक्षक या गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. पीली दाल या चने की दाल जरूरतमंद परिवार को दें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

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