अमेरिका को 'गुल्लक' न समझें; बॉम्बार्डियर को लेकर ट्रंप की चेतावनी, बोले- कनाडा के विमान नहीं बिकने चाहिए

अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहा ट्रेड वार अब नए स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी बॉम्बार्डियर को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है कि उसे अमेरिका में अपने विमान बेचने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, जब तक वह उत्पादन इकाइयों को अमेरिकी जमीन पर नहीं लाती. ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिकी कंपनियों और बैंकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया. दूसरी ओर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका देश जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि ऐसा स्थायी व्यापार समझौता चाहता है जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो.

ट्रंप ने बॉम्बार्डियर पर साधा निशाना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कनाडाई कंपनी बॉम्बार्डियर की आलोचना की और अमेरिका में उसके कारोबार पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, ‘अमेरिका में अब बॉम्बार्डियर के विमान नहीं बिकने चाहिए. उनके उत्पाद इतने अच्छे नहीं हैं. उनकी 50 फीसदी से ज्यादा कमाई अमेरिका से होती है. वे अमेरिकी खरीदारों, अमेरिकी कंपनियों, अमेरिकी हवाईअड्डों और अमेरिकी सेवाओं पर निर्भर हैं, जबकि कनाडा हमारी महान अमेरिकी कंपनियों और बैंकों को अपने यहां रोकता है.' ट्रंप ने कहा कि यदि कोई कंपनी अमेरिकी बाजार का लाभ उठाना चाहती है तो उसे अमेरिका में निवेश और उत्पादन भी करना चाहिए.

गल्फस्ट्रीम का भी किया जिक्र

ट्रंप ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि कनाडा ने उसके साथ अन्याय किया है. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस को कनाडा में कारोबार करने से भी रोक दिया. यह पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है. वह दौर अब खत्म हो गया है.' ट्रंप ने आगे कहा, ‘अगर उन्हें हमारा बाजार (मार्केट) चाहिए तो उन्हें यहां निर्माण करना होगा और अमेरिका को गुल्लक (पिगीबैंक) समझना बंद करना होगा. अमेरिकी सामान खरीदिए, अमेरिकी एयरलाइंस में यात्रा कीजिए, अमेरिकी पेय पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए. अमेरिका फर्स्ट.'

व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ रहा

अमेरिका और कनाडा के बीच पिछले कुछ समय से व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा है. दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं बाधित हुई हैं और कई वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनियां भी दी गई हैं. इस तनाव के बीच दोनों देशों के नेताओं के बयान यह संकेत देते हैं कि विवाद जल्द समाप्त होता नहीं दिख रहा.

कनाडा ने दिखाई नरमी, लेकिन शर्तों के साथ

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ स्थायी और संतुलित व्यापार समझौते के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, ‘हम हमेशा कनाडा, कनाडाई श्रमिकों और कनाडाई परिवारों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करेंगे. हम किसी आसान जीत या सिर्फ घोषणा के लिए समझौता नहीं चाहते, बल्कि टिकाऊ समझौता चाहते हैं. ऐसा समझौता दोनों देशों के हित में संभव है.' कार्नी ने कहा कि ऐसा समझौता अमेरिकी परिवारों, कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा.

दूसरे देशों से भी बढ़ा रहा है संबंध

कनाडाई प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका देश केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा. उन्होंने कहा, ‘कनाडा दुनिया के उन सभी देशों के साथ बातचीत कर रहा है और समझौते कर रहा है जो हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं.' कार्नी ने यह भी दोहराया कि कनाडा ने अमेरिकी प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद व्यापार वार्ताएं रोकनी पड़ीं.

ट्रंप ने कनाडा को बताया बड़ा सबसे खराब

ट्रंप ने हाल के दिनों में कनाडा को ‘सबसे खराब व्यापारिक दुरुपयोग करने वाले देशों में से एक' बताया है. उन्होंने कनाडाई कंपनियों से अमेरिका में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की भी अपील की ताकि वे शुल्कों से बच सकें. ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए दावा किया कि उनकी नीतियों ने अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग को नया जीवन दिया है. उन्होंने कहा कि पहले बंद होने की कगार पर पहुंचा डेट्रॉयट का एक बड़ा फोर्ड कारखाना अब चौबीसों घंटे संचालित हो रहा है.

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