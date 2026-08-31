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Taurus Tarot Card Rashifal: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, पुरानी डील से मिलेगा अच्छा मुनाफा

Taurus Tarot Card Horoscope 31 August: Nine of pentacles की ऊर्जा आर्थिक रूप से स्थिरता, कला क्षेत्र में काम के साथ सम्मान और आर्थिक मुनाफा और किसी कमी के एहसास के चलते जीवन में अकेलापन महसूस करने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, पुरानी डील से मिलेगा अच्छा मुनाफा
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 31 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: जीवन में सुख सुविधा के बावजूद किसी कमी को बार-बार महसूस करते आए हैं. जिसके चलते लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते हैं. पैसों में लाभ और स्थिरता में सुधार हो सकता है. घर की सुविधा से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं. परिवार में किसी की विवाह को लेकर उत्साह बना हुआ है. किसी पुराने आर्थिक मामले में सफलता प्राप्त हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

मैनेजमेंट से जुड़ी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकती है. व्यवसाय में इनकम बढ़ने के साथ स्थिरता आती नजर आ सकती है. कला क्षेत्र में काम के साथ सम्मान और आर्थिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है. आपकी मेहनत और समझदारी को उच्च अधिकारियों से प्रोत्साहन मिल सकता है. व्यवसाय में किसी पुरानी डील से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य/Health:

सिरदर्द की परेशानी से कुछ राहत महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लेकर शरीर को आराम दे. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

नौकरी में वेतन वृद्धि से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी. अनावश्यक  खर्चों से दूर रहे. 

रिश्ते/Relationship:

पार्टनर के साथ शांत और अच्छा समय बिता सकते हैं. नए रिश्तों को धीरे-धीरे मजबूत होना का मौका दें.

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