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Libra Tarot Card: कार्यों में रुकावट संभव, गंभीरता से निर्णय लें, साझेदारी की गलतफहमियां दूर होंगी

Libra Tarot Card Horoscope 20 June: The Moon की ऊर्जा जीवन में गंभीरता और व्यावहारिकता लाने, समय के अनुसार अपडेट रहना और अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ न रहने की बात कर सकती है.

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Libra Tarot Card: कार्यों में रुकावट संभव, गंभीरता से निर्णय लें, साझेदारी की गलतफहमियां दूर होंगी
गंभीरता और बेहतर संवाद से रिश्तों में सुधार आएगा.

Libra Tarot Card Horoscope 20 June 2026 Tula Tarot Card Rashifal: किसी कार्य में कठिनाई महसूस होने पर अनुभवी लोगों की सलाह लाभदायक रहेगी. गंभीर और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से सफलता मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों और गलतफहमियों से सावधान रहें तथा अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें. साझेदारी और पैसों के मामलों में लापरवाही से बचें. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचना बेहतर होगा.

व्यक्तिगत/Personal:- इस समय खुद को अकेला महसूस न करें.यदि कुछ कार्यों को पूरा करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे है,तो परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कर सकते है. व्यवहार में बचपने की जगह गंभीरता और व्यावहारिकता लाने की कोशिश कामयाबी दिला सकती है. सामने वाले की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पहले उस बात को समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/Professional: युवाओं और विद्यार्थियों को अपने अच्छे भविष्य के लिए नई तकनीकों और समय के अनुसार खुद को पूरी तरह अपडेट रखने की जरूरत है.व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों से परेशान हो सकते है. सामने वाले साझेदार को लेकर गलतफहमी फैला सकते है. इस समय अपने आसपास के लोगों और गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें. कार्य क्षेत्र में किसी की भी छोटी सी बात पर कहासुनी या अनबन हो सकती है. इस समय अपने स्वभाव को संयमित रखें. नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. 

स्वास्थ्य/Health: गलत तरीके से व्यायाम करने के कारण नसों में खिंचाव आ सकता है. जिसके चलते काफी दर्द हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यवसाय में साझेदार के साथ पैसों के हिसाब-किताब को लेकर लापरवाही न करें. अन्यथा पैसों का हेर-फेर आर्थिक नुकसान दे सकता है. 

रिश्ते/Relationship: वैवाहिक सम्बन्ध सुखद रहेंगे.पारिवारिक मामलों में बिना कहे दखलंदाजी न करें.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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