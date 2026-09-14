Capricorn Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ सकती है परेशानी, समझदारी से बात संभालें

Capricorn Tarot Card Horoscope 14 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: पति-पत्नी के बीच रिश्ते में काफी दरार आ सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति के होने की आशंका के चलते जीवनसाथी का शक बढ़ सकता है. इस समय सामने वाले की बातों पर कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दे. इससे रिश्ते और खराब हो सकते हैं. परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियां के चलते परेशान हो सकते हैं. इस स्थिति में जिम्मेदारियां को अन्य सदस्यों के साथ साझा करने की बात रख सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में मन की चंचलता पर काबू रखें. कुछ नए आए सहयोगियों में से विपरीत लिंगी कुछ लोगों का आकर्षण कार्य स्थल को प्रभावित कर सकता है. किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ बढ़ते आत्मीय रिश्ते को लेकर अफवाहें फैला सकते हैं. इन अफवाहें को खारिज कर सकते हैं. अपने व्यवहार में मर्यादा बनाए रखें. विपरीत लिंगी लोगों के साथ व्यवहार करते समय भाषा और गलत सोच पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य/Health:

बुरे व्यसनों से दूरी बनाएं. इनके कारण स्वास्थ्य खराब को होने की संभावना नजर आ सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी को दिया उधार काफी समय बाद भी प्राप्त न होने के कारण मन में चिंता हो सकती है. सामने वाले से स्पष्ट बातचीत करें.

रिश्ते/Relationship:

किसी छोटी से बात पर प्रिय की नाराजगी आहत कर सकती है. सामने वाले से कुछ सब बातचीत बंद कर सकते हैं.