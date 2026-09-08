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Taurus Tarot Card Rashifal: तैयारी से बेहतर परिणाम किया जा सकते हैं हासिल, नौकरी बदलने पर कर सकते है विचार

Taurus Tarot Card Horoscope 08 September: Seven of swords की ऊर्जा अधूरी जानकारी से भ्रम की स्थिति, बार-बार गलतियों से काबिलियत पर संदेह और पदोन्नति के साथ स्थानांतरण से खुशी न मिलने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: तैयारी से बेहतर परिणाम किया जा सकते हैं हासिल, नौकरी बदलने पर कर सकते है विचार
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
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Taurus Tarot Card Horoscope 08 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: हर बात किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है. अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को गोपनीय रखें. सही समय पर सही बात लोगों के सामने लाना बेहतर रहेगा. अधूरी जानकारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है. पहले सच की जांच पड़ताल करें, फिर आगे बढ़े. आर्थिक मामले में ऑनलाइन भुगतान, कागजों और लेनदेन को दोबारा देख सकते हैं. किसी भी तरह के संदेह होने की स्थिति में सामने वाले से बात की जा सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

शांत तैयारी से बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकते हैं. किसी की अच्छाई का फायदा उठाकर उसके साथ धोखाधड़ी न करें. कार्य को समय पर पूरा कर अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हैं. बार-बार गलतियों का दोहराव आपकी काबिलियत को संदेह में रख सकता है. पदोन्नति के साथ अन्य विभाग में स्थान परिवर्तन की सूचना भी मिल सकती है, इस समय पदोन्नति से खास खुशी नहीं मिल रही है. नौकरी बदलने पर विचार कर सकते है.

स्वास्थ्य/Health:

तेज गति से वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें. चोट लगने की स्थिति में घबराने की जगह संयम से काम लें. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

पारंपरिक व्यवसाय में परिवर्तन के बाद अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. इस समय कुछ और परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

बेचैनी या नींद में हल्का व्यवधान महसूस हो रहा है. तो सोने से पहले कार्यों से दूरी बनाए. भोजन में अत्यधिक मसालों का सेवन न करें.

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