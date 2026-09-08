Gemini Tarot Card Rashifal: आए के नए स्रोत खोलने के योग, समय की अनुकूलता का उठाएं लाभ

Gemini Tarot Card Horoscope 08 September 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: यदि साथी का व्यवहार बदला हुआ लगे, तो किसी भी अनुमान से निष्कर्ष निकालने की जगह उससे बातचीत करना बेहतर रहेगा. समय की अनुकूलता का लाभ उठाएं. इस समय आए के नए स्रोत खोलने के योग बन सकते हैं. निवेश संबंधी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और सही निवेश कर भविष्य के लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करें. परिवार के बड़े लोगों की सलाह से कार्य करना अच्छे लाभ लेकर आएगा.

व्यवसायिक/ Professional:

मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी करने पर विचार करेंगे.किसी नए एवं आधुनिक व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं. इस समय जोखिम की संभावना अधिक हो सकती है.इसके बावजूद और अपनी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा हुआ है.व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व अच्छे से मार्केट रिसर्च करें. लोगों की बातों को सुने और समझे.नौकरी में संस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अंतिम निर्णय लें.

स्वास्थ्य/Health:

कब्ज और गैस की समस्या के चलते पेट में काफी तकलीफ उस कर सकते हैं इस समय हल्का भोजन ले पर्याप्त पानी पिए और साथ ही अच्छी नींद ले सकते हैं. स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग या व्यायाम शुरू करेंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance:

कुछ कीमती आभूषण कहीं रखकर भूल जाने के कारण आर्थिक परेशानी महसूस कर सकते है. इस समय उन आभूषणों की जोर-शोर से की जा सकती है.

रिश्ते/Relationship:

छोटे बच्चों की मनमानियों को हमेशा पूरा ना करें. जिसे उनके स्वभाव में चिडचिडाहट और अहंकार बढ़ेगा.