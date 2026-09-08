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Cancer Tarot Card Rashifal: नए कार्य में जल्दबाजी ना करें, स्वभाव में स्थिरता लाना है जरुरी

Cancer Tarot Card Horoscope 08 September: The Moon की ऊर्जा व्यवसाय में शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का प्रयास, लेनदेन की स्थिति में किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करने से दूरी और व्यक्तिगत कार्य को प्राथमिकता देने की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: नए कार्य में जल्दबाजी ना करें, स्वभाव में स्थिरता लाना है जरुरी
कर्क राशि का टैरो राशिफल
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Cancer Tarot Card Horoscope 08 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत गतिविधियों को प्राथमिकता पर रखें. कार्य पूरे ना होने के कारण जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. ससुराल पक्ष के मान सम्मान को महत्व दें. अपने स्वभाव में स्थिरता लाने का प्रयास करें. लेनदेन की स्थिति में किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास ना करें. दूसरों की बातों को स्वयं पर हावी न होने दे. अपने निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी नए कार्य में जल्दबाजी में निर्णय लेना परेशानी में डाल सकता है. व्यवसाय में मैनेजमेंट और स्टाफ के लोगों में अच्छा तालमेल बन सकता है. किसी पुराने संपर्क की शिकायतों के चलते कार्यों का पुनः अवलोकन किया जा सकता है. सभी कर्मचारियों के कार्यों पर निगाह रख सकते हैं. प्रोडक्ट के गुणवत्ता की स्वयं जांच पड़ताल करेंगे. दुविधा या संदेह की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों से बात कर सकते हैं. नौकरी में किसी का पक्ष लेने के कारण किसी अन्य सहयोगी से विवाद हो सकता है. इस स्थिति में दोनों के समक्ष बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी तेज धारदार वस्तु से चोट लगने के कारण काफी खून बह सकता है. इस स्थिति में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से मरहम पट्टी करवाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पारिवारिक संपत्ति  में अपना हिस्सा बेचने का प्रयास कर सकते हैं. एक अच्छी व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने की बात चल रही है . 

रिश्ते/Relationship:

जीवन में खुशियों का मूल मंत्र पैसा नहीं है. परिवार का साथ और सहयोग जीवन में खुशियां लाता है.

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