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Pisces Tarot Card Rashifal: जीवन में सकारात्मक बदलाव का आगमन, किसी नन्हें मेहमान के आने का मिलेगा शुभ समाचार

Pisces Tarot Card Horoscope 07 August: Wheel of Fortune की सकारात्मक ऊर्जा जीवन में नए सकारात्मक बदलाव, आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद और पारिवारिक मामलों में सुख एवं शांति प्राप्त होने की स्थिति की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: जीवन में सकारात्मक बदलाव का आगमन, किसी नन्हें मेहमान के आने का मिलेगा शुभ समाचार
धन लाभ की संभावनाएं नजर आ रही है. 
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Pisces Tarot Card Horoscope 07 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते है. लंबे समय से चल रही परेशानी से बाहर निकाल कर राहत महसूस करेंगे. परिवार में सुख और शांति होने से उत्साहित रहेंगे. परिवार में किसी नन्हे मेहमान की आगमन से खुशियां आएंगे.बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे. इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. 

व्यवसायिक/ Professional

नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना बन रही है. सहकर्मियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ बढ़ेगी. कार्य क्षेत्र में अपने अधूरे और पुराने कार्यों को समय से पूरा करें. अन्यथा उच्च अधिकारी की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए परिजनों से सलाह मशवरा करेंगे. नए निवेश को करने से पूर्व पूरी जांच करें. लंबे समय से किसी कार्य के पूरे होने की प्रतीक्षा अब समाप्त हो सकती है. रुके हुए कार्यों में गति आती नजर आएगी. 

स्वास्थ्य/Health

पैर में चोट लगने से संक्रमण हो सकता है. चोट को लेकर लापरवाही ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

कारोबार में वृद्धि से अच्छा आर्थिक लाभ होगा. धन लाभ की संभावनाएं नजर आ रही है. 

रिश्ते/Relationship

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होगा.

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