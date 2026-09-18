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8 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया GST अधिकारी, शिकायत बंद करने के बदले रिश्वत लेते कैमरे में कैद, VIDEO

रिश्वत की रकम कथित तौर पर सुपरिटेंडेंट के चैंबर में ली जा रही थी. बेंगलुरु सिटी लोकायुक्त की टीम को इसकी भनक पहले से ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने जाल बिछाकर अधिकारी को रंगे हाथों दबोच लिया.

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8 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया GST अधिकारी, शिकायत बंद करने के बदले रिश्वत लेते कैमरे में कैद, VIDEO
बेंगलुरु में रिश्वत लेते पकड़े गए जीएसटी अधिकारी
  • बेंगलुरु में GST सुपरिटेंडेंट को आठ लाख रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा
  • अधिकारी ने व्यापारी सैयद जमीर से पेंडिंग शिकायत बंद करने के बदले 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी
  • रिश्वत लेते समय अधिकारी नोटों से भरा थैला गिनते हुए कैमरे में कैद हो गया
दोषी पाए जाने पर अधिकारी को कितनी सजा होगी?

बेंगलुरु में एक GST अधिकारी को 8 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. अधिकारी का नाम मोहित प्रताप सिंह है. लोकायुक्त ने आठ लाख रुपये की रिश्वत लेते उनको रंगे हाथों पकड़ा लिया.  जब मोहित नोटों से भरा थैला ले रहे थे उसी दौरान बेंगलुरु शहर के लोकायुक्त अधिकारी मौके पर पहुंच गए.  GST सुपरिटेंडेंट घूस लेते कैमरे में कैद हो गए.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अधिकारी को एक गुलाबी रंग का थैला दे रहा है. उस थैले के भीतर 500-500 की गड्डियां रखी दिखाई दे रही हैं. वहीं सामने बैठा अधिकारी थैले मे ंरखी गड्डियों को गिन रहा है कि पैसा कहीं कम तो नहीं है. ये सब कैमरे में कैद हो गया.

GST अधिकारी रिश्वत लेते कैमरे में कैद

दरअसल सेंट्रल GST के ये सुपरिटेंडेंट एक व्यापारी के खिलाफ शिकायत बंद करने के बदले उनसे 8 लाख रुपये रिश्वत के रूप में ले रहे थे. आरोपी अधिकारी की पहचान सेंट्रल GST, साउथ डिवीन-4, साउथ कमिश्नरेट के सुपरिटेंडेंट मोहित प्रताप सिंह के तौर पर हुई है.

शिकायत बंद करने के बदले ले रहे थे 8 लाख की घूस

लोकायुक्त के मुताबिक, मोहित सिंह ने सैयद जमीर से सेंट्रल GST के एक पेंडिंग मामले और उनके खिलाफ दर्ज कथित झूठी शिकायत को बंद करने के लिए उनसे 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. इस मामले में बिचौलिए का काम किया सलमान शेख नाम के एक शख्स ने. उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है. 

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लोकायुक्त ने चैंबर में घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा

रिश्वत की रकम कथित तौर पर कोरमंगला के केंद्रीय सदन स्थित सुपरिटेंडेंट के चैंबर में ली जा रही थी. बेंगलुरु सिटी लोकायुक्त की टीम को इसकी भनक पहले से ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने जाल बिछाकर अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके खिलाफ  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7A के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच चल रही है.

घूस का ये वीडियो भी देखें

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