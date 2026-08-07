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Leo Tarot Card Rashifal: किसी नए वाहन की खरीद के लिए लोन लेने पर करेंगे विचार, समय पर दें आमदनी संबंधी टैक्स

Leo Tarot Card Horoscope 07 August: The Tower की ऊर्जा आ रहे बदलावों से घबराने की जगह उनका सामना करने का प्रयास, नए लोगों के साथ तालमेल बनाकर अच्छी सफलता प्राप्त की कोशिश और महिलाओं के कार्य पर टीका टिप्पणी ना करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: किसी नए वाहन की खरीद के लिए लोन लेने पर करेंगे विचार, समय पर दें आमदनी संबंधी टैक्स
आमदनी संबंधी टैक्स समय पर दें. 
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Leo Tarot Card Horoscope 07 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: अचानक से आए कुछ बड़े बदलाव आपकी पुरानी सोच को बदल सकते हैं. अपनी रूढ़िवादी विचारों के चलते परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने आए हैं. अपने इन विचारों में परिवर्तन लाएंगे. घर की मरम्मत या सजावट को लेकर काफी खर्चा हो सकता है. किसी करीबी संबंधी के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होने से रिश्तो में सुधार आता नजर आएगा. शुरुआत में कोई स्थिति परेशान कर सकती है, पर आगे इस बदलाव से लाभ प्राप्त होगा. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना में अचानक से नए लोगों को शामिल कर सकते हैं. पुरानी टीम को खत्म कर नई टीम बनाई जा सकती है. इस स्थिति में नए लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ा सा समय लग सकता है. इस समय हो रहे परिवर्तन से घबराने की बजाय, उनके अनुसार तैयारी कर सकते हैं. किसी की परेशानी का फायदा ना उठाएं. अपनी कमजोरी का प्रदर्शन अन्य लोगों के सामने ना करें. 

स्वास्थ्य/Health

काफी समय से चली आ रही त्वचा संबंधी किसी परेशानी से धीरे-धीरे राहत मिलती नजर आ सकते हैं. बिना चिकित्सक के सलाह के किसी भी तरह के साबुन या सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी नए वाहन की खरीदी के लिए लोन लेने पर विचार करेंगे. आमदनी संबंधी टैक्स समय पर दें. 

रिश्ते/Relationship

बच्चों के खेलकूद में शामिल होकर उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग घर के कार्य में कर सकते हैं.

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