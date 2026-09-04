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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सोच-समझकर जोखिम फैसले लेने से मिलेगी सफलता, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

Sagittarius Tarot Card Horoscope 04 September: The Hanged Man की ऊर्जा करीबी संबंधियों के सहयोग से परेशानियों से बाहर निकलने और सोच-समझकर जोखिम लेकर सफलता पाने का संकेत दे सकती है. नए व्यवसाय के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: सोच-समझकर जोखिम फैसले लेने से मिलेगी सफलता, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर
धनु राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 04 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते है. करीबी संबंधियों का सहयोग इस स्थिति आपके साथ बना रहेगा. तनाव कम होने के साथ आत्मविश्वास में मजबूती आती नजर आएगी. अतिरिक्त
जिम्मेदारियां के कारण परेशान हो सकते है. अपने अकेले सभी जिम्मेदारी ना उठाएं. किसी को आर्थिक मदद करने की से पहले अपनी आर्थिक स्थिति देखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में मार्केटिंग से जुड़े कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए दिन समय अनुकूल है. इस समय किए गए प्रयासों के अच्छे प्रतिफल मिलेंगे. कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए नए व्यवसाय में हाथ डालना नुकसान दे हो सकता है. इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़े. व्यवसाय विस्तार के लिए योजना बना सकते हैं. जोखिम सोच समझ कर लेने पर सही रणनीति अच्छी तरक्की का रास्ता दिखा सकती है.

स्वास्थ्य/Health:

जरूरत से ज्यादा व्यायाम शरीर को थका सकता है. ज्यादा थकने वाले  वाले व्यायाम करने के बाद पर्याप्त आराम अवश्य करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर पैसे बचा सकते हैं. 


रिश्ते/Relationship:

रिश्तो में आकर्षण और आपको विश्वास बढ़ेगा. नए रिश्ते में अच्छा अनुभव प्राप्त होगा.

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