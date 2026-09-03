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Taurus Tarot Card Rashifal: पुरानी इच्छा होगी पूरी, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता और सम्मान

Taurus Tarot Card Horoscope 03 September: The Sun की ऊर्जा करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति से जीवन में सकारात्मक परिणाम, पुरानी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलने से आत्मविश्वास मजबूत और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छे पद की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: पुरानी इच्छा होगी पूरी, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता और सम्मान
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 03 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: कोई पुरानी महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है. सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से सम्मान बढ़ेगा. परिवार में किसी छोटे मेहमान की आने की सूचना वातावरण में खुशियां ला सकती है. पारिवारिक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है. किसी पुरानी मेहनत का अच्छा प्रतिफल  मिलने से आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है. लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय डालें. जीवनसाथी के ऊपर  बेवजह शक ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ चेतन वृद्धि की सूचना प्राप्त हो सकती है. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. आपकी किसी प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन से वरिष्ठ लोगों की सराहना प्राप्त हो सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

आंखों में जलन और लालिमा हो सकती है. आंखों को पर्याप्त आराम दे. स्क्रीन टाइम को कम करें. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

कानूनी मामलों में काफी धन खर्च हो सकता है. इस समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते/ Relationship:

प्रेम संबंध में खुशी और सहजता बढ़ सकती है. लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है.

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