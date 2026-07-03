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Libra Tarot Card: अवसरों को समय पर अपनाएं, कारोबार में बड़े फैसलों से बनेंगे योग

Libra Tarot Card Horoscope 3 July: Page of swords की ऊर्जा कार्य पूरा करते समय दूसरों पर ज्यादा उम्मीद न करने, बड़े निर्णय लेते समय मानसिक दृढ़ता का परिचय देने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में.

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Libra Tarot Card: अवसरों को समय पर अपनाएं, कारोबार में बड़े फैसलों से बनेंगे योग
सही समय पर फैसले दिलाएंगे सफलता और नए अवसर.

Libra Tarot Card Horoscope 3 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज आत्मविश्वास और सही समय पर लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में मिले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और बदलावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें. आर्थिक मामलों में सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से काम करना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं, रिश्तों में मधुर व्यवहार और आपसी विश्वास बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक मामलों में कार्यों को पूरा करते समय दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना रखें.इससे आपको निराशा प्राप्त हो सकती है.आपकी योग्यता पर भरोसा रखें.इससे आपको निश्चित फायदा होगा. परिवार के लिए वित्तीय मामलों में लिए गए फैसला फायदेमंद साबित होगा.कुछ रुके हुए व्यक्तिगत कार्यों को पूरा कर सकते हैं.अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से सभी संबंधियों और मित्रों के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: कार्यक्षेत्र में आ रहे अच्छे अवसरों को नजरअंदाज ना करें. इन अवसरों को हासिल करने में देरी नुकसानदायक रहेगी. किसी बड़ी परियोजना में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धियों  के साथ सीधे टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है. इस समय व्यवसाय में आवश्यक बदलाव लाने की जरूरत महसूस करेंगे. नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन सकती है. व्यावसायिक महिलाएं कारोबार को लेकर बड़े निर्णय ले सकती है.कार्य क्षेत्र में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें. 

स्वास्थ्य/Health: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान में नियमितता हल्के-फुल्के व्यायाम करना और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यावसायिक जीवन में वित्तीय मामलों को लेकर लापरवाही ना करें. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship: अचानक से किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं. पूर्व में की गई गलतियों पर अफसोस कर सकते हैं.

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