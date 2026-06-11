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Scorpio Horoscope 11 June 2026: तकनीकी और शोध विषयों में होगी विशेष प्रगति, नियमित व्यायाम से मिलेगा लाभ

Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षमता, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास से जुड़े बेहतरीन अवसर लाएगा. प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

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Scorpio Horoscope 11 June 2026: तकनीकी और शोध विषयों में होगी विशेष प्रगति, नियमित व्यायाम से मिलेगा लाभ
वृश्चिक आज का राशिफल 11 जून 2026: सक्रियता से पूरे होंगे लंबित मामले कौशल दिखाने का मिलेगा मौका

Scorpio horoscope 11 June 2026 vrishchik rashi: आज चंद्र गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यक्षमता, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास से जुड़े अवसर प्रदान कर सकता है. सुबह के समय रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा.

करियर और व्यापार

चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश के बाद कार्यों को तेजी से पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. दिनभर सक्रियता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी लगन और समर्पण की चर्चा हो सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की जरूरतों को समझकर नई रणनीति बनाने का समय है. धन से जुड़े मामलों में व्यावहारिक सोच अपनाने से भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा.

परिवार और प्रेम

परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. घर के किसी सदस्य की उपलब्धि गर्व का कारण बन सकती है. प्रेम जीवन में भावनाओं को परिपक्वता के साथ व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी. विवाहित जातकों के लिए दिन सहयोग को मजबूत करने वाला रहेगा. तकनीकी और शोध संबंधी विषयों में विशेष प्रगति संभव है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा. शरीर को पर्याप्त आराम देने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि थकान हावी न हो.

उपाय: अपने दिन की शुरुआत कम से कम 10 मिनट सूर्य नमस्कार से करें. घर या कार्यस्थल पर अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर स्थान को व्यवस्थित करें. भगवान शिव के समक्ष पंचमुखी दीपक जलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

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