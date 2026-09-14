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Pisces Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरुरी, अचानक बदल सकती है स्थिति

Pisces Horoscope Today 14 September 2026, Meen Rashifal: साझे धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. रकम का लेन-देन हो तो शर्तें स्पष्ट रखें. व्यवसाय में अचानक कोई स्थिति बदल सकती है, घबराने के बजाय विकल्प तैयार करें. मन में पुरानी बातों को लेकर बेचैनी उठ सकती है. किसी पुराने अनुभव के कारण वर्तमान व्यक्ति पर अविश्वास करना उचित नहीं.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरुरी, अचानक बदल सकती है स्थिति
Pisces Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 | Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 14 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे. आज परिस्थितियां आपको सतही निर्णयों के बजाय किसी मामले की वास्तविक वजह तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगी. कोई पुराना वित्तीय हिसाब, साझा संसाधन या अधूरा दस्तावेज दोबारा ध्यान में आ सकता है. जितना जरूरी है, उतना ही काम करें; अनावश्यक चिंता में ऊर्जा न लगाएं.

साझे धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. पति-पत्नी, परिवार या कारोबारी सहयोगी के साथ रकम का लेन-देन हो तो शर्तें स्पष्ट रखें. किसी के कहने पर निवेश या उधार का फैसला न करें. टैक्स, बीमा, ऋण अथवा बैंकिंग दस्तावेज में छोटी जानकारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है.

व्यवसाय में अचानक कोई स्थिति बदल सकती है. ग्राहक का निर्णय बदलना, भुगतान में देरी या किसी योजना में संशोधन जैसी परिस्थिति आए तो तुरंत घबराने के बजाय विकल्प तैयार करें. अपने पूरे कारोबार की जानकारी हर व्यक्ति से साझा न करें. गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना आज विशेष रूप से आवश्यक रहेगा. कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर संदेह हो सकता है. बिना प्रमाण निष्कर्ष निकालना नुकसानदेह रहेगा. यदि कोई समस्या गंभीर है तो घटनाओं और तथ्यों को क्रम से नोट करें. भावनात्मक प्रतिक्रिया की बजाय व्यवस्थित तरीके से स्थिति संभालना बेहतर होगा.

मन में पुरानी बातों को लेकर बेचैनी उठ सकती है. किसी पुराने अनुभव के कारण वर्तमान व्यक्ति पर अविश्वास करना उचित नहीं. यदि कोई बात परेशान कर रही है तो उसे दबाकर रखने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें. हर समस्या को अकेले संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं है.स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. थकावट, नींद की कमी या शरीर में लगातार बनी किसी असहजता को केवल काम के दबाव का परिणाम मानकर टालना ठीक नहीं होगा. दिनचर्या में आराम के लिए पर्याप्त समय रखें और परेशानी बनी रहे तो विशेषज्ञ की सलाह लें. आज जोखिम वाले वित्तीय निर्णयों से दूरी रखना समझदारी होगी. अचानक मिलने वाली लाभ की संभावना आकर्षक लग सकती है, लेकिन उसके पीछे छिपी शर्तों को समझे बिना कदम न उठाएं. पुराने कागजात और जरूरी रिकॉर्ड व्यवस्थित करने का काम भी पूरा किया जा सकता है. 

उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, गुड़ या कंबल का दान करें.
शुभ रंग: गहरा लाल और धूसर

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