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Pisces Horoscope 3 July 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आध्यात्मिक रुचि और विदेशी संपर्कों से होगा लाभ

Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए बारहवें भाव का चंद्रमा आत्ममंथन और भविष्य की गुप्त रणनीतियों का समय लाएगा. अनावश्यक खर्च नियंत्रित होंगे और पुराने निवेशों पर पुनर्विचार होगा.

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Pisces Horoscope 3 July 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आध्यात्मिक रुचि और विदेशी संपर्कों से होगा लाभ
मीन राशि: धार्मिक स्थल पर चुपचाप अन्न या फल दान करने और रात में चंद्रमा का ध्यान करने से मिलेगी मानसिक शांति

Pisces horoscope 3 July 2026 meen rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए आत्ममंथन, योजना निर्माण और आंतरिक संतुलन का समय लेकर आएगा. चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा भीतर की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण रहेगी. कई मामलों में आप जल्दबाजी करने के बजाय परिस्थितियों का गहराई से निरीक्षण करना पसंद करेंगे.

करियर और व्यापार

करियर के क्षेत्र में धैर्य और गोपनीयता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को पर्दे के पीछे रहकर किए गए कार्यों का लाभ मिलने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण परियोजना की तैयारी या योजना बनाने में आपका योगदान सराहा जा सकता है. जो लोग शोध, लेखन, स्वास्थ्य सेवा, आध्यात्मिक कार्यों या विदेशी संस्थानों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है. व्यापारियों को बाजार की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा. विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े व्यापारिक संपर्कों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन आप कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालना चाहेंगे. मित्रों से बातचीत मानसिक राहत दे सकती है. किसी पुराने मित्र की सलाह भविष्य की योजना में उपयोगी साबित हो सकती है. रिश्तेदारों के साथ संवाद में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि छोटी गलतफहमियां अनावश्यक दूरी पैदा कर सकती हैं. घर के बुजुर्गों का अनुभव किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मार्गदर्शन देगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सावधानी और दूरदर्शिता आवश्यक होगी. धन के आगमन और व्यय दोनों पर नजर बनाए रखें. नौकरी करने वाले लोग भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचत योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. व्यापारियों को अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक मीठे या तले हुए भोजन से बचना उचित रहेगा. शरीर को सक्रिय रखने के लिए हल्की वॉक, प्राणायाम और पर्याप्त पानी का सेवन लाभकारी रहेगा.

उपायः किसी धार्मिक स्थल पर चुपचाप अन्न या फल का दान करें. रात में चंद्रमा को देखकर कुछ क्षण ध्यान करें.

शुभ रंगः समुद्री हरा.

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