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Pisces Horoscope 2 July 2026: एकादश भाव का चंद्रमा कराएगा बड़ा धन लाभ और मित्रों के सहयोग से मजबूत होगा मनोबल

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज ग्यारहवें भाव का चंद्रमा सामाजिक संपर्कों और लाभ के नए अवसर लाएगा. पुराने निवेशों से मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना बन रही है.

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Pisces Horoscope 2 July 2026: एकादश भाव का चंद्रमा कराएगा बड़ा धन लाभ और मित्रों के सहयोग से मजबूत होगा मनोबल
मीन राशि: भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाने व जरूरतमंद छात्रों की मदद करने से करियर में होगी बड़ी उन्नति

Pisces horoscope 2 July 2026 meen rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए सामाजिक संपर्क, लाभ, मित्र मंडली और भविष्य की योजनाओं से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. यह समय आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आपके प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगेगा. दिन की ऊर्जा उपलब्धियों की दिशा में संकेत देती है, लेकिन धैर्य आवश्यक रहेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है. किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को सराह सकते हैं. शिक्षा, कला, सेवा और शोध से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिलने की संभावना है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना कार्य को आसान बनाएगा. व्यापारियों के लिए दिन विस्तार और संपर्क बढ़ाने का संकेत दे रहा है. किसी नए ग्राहक या नेटवर्क से लाभ प्राप्त हो सकता है. ऑनलाइन या सेवा आधारित व्यापार में सुधार की गति देखने को मिल सकती है. पुराने संपर्क पुनः सक्रिय होकर लाभदायक अवसर प्रदान कर सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सहयोग और अपनापन बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन मनोबल को मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी, जिससे संबंध और गहरे होंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगी प्रयासों में लाभ मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से स्थिति बेहतर होने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, विशेषकर यदि आप रचनात्मक या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि खर्चों में हल्की वृद्धि संभव है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. बचत की आदत को मजबूत करने से भविष्य सुरक्षित होगा. मानसिक शांति के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना लाभकारी रहेगा.

उपायः भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. गाय को हरा चारा खिलाएं. जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग करें.

शुभ रंगः हल्का पीला.

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