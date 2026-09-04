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Leo Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: करियर में बढ़ सकता है दबाव, फैसलों में रखें संतुलन

Horoscope Today 04 September 2026, Singh Rashifal: आज करियर और जिम्मेदारियों पर फोकस रहेगा. काम में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन वरिष्ठों और व्यावसायिक फैसलों के मामले में सावधानी जरूरी होगी.

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Leo Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: करियर में बढ़ सकता है दबाव, फैसलों में रखें संतुलन
सिंह आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 04 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का मुख्य फोकस कर्मक्षेत्र, जिम्मेदारियों और आपकी सार्वजनिक छवि पर रहेगा. जिन कामों में लंबे समय से निर्णय टल रहा था, उनमें आज स्पष्टता आने की संभावना है. आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन परिणाम पाने के लिए अधिकार जताने से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर भरोसा करना होगा. 

नौकरी में कोई वरिष्ठ आपकी कार्यशैली को बारीकी से देख सकता है. छोटी गलती भी अपेक्षा से ज्यादा चर्चा में आ सकती है, इसलिए अधूरे काम को जल्दबाजी में जमा करने के बजाय अंतिम जांच जरूर करें. यदि किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का नेतृत्व आपके हाथ में आए तो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय काम का स्पष्ट बंटवारा करें. अपनी बात मनवाने के लिए कठोर भाषा का इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है. 

व्यापारियों के लिए दिन व्यावसायिक निर्णयों का है. किसी ग्राहक या संस्था के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है. प्रतिष्ठा से जुड़ा कोई मामला सामने आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी स्थिति समझें. केवल तत्काल लाभ देखकर ऐसा सौदा न करें जिससे आगे चलकर सेवा या भुगतान का दबाव बढ़ जाए. आपकी सामाजिक छवि को लेकर भी सजग रहना होगा. कोई व्यक्ति आपके व्यवहार की गलत व्याख्या कर सकता है. सार्वजनिक मंच, सोशल मीडिया या व्यावसायिक बातचीत में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाने से बचें. कम शब्दों में स्पष्ट बात रखना आज ज्यादा प्रभावी रहेगा. 

घर से जुड़े किसी निर्णय और कामकाजी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है. परिवार को समय देने में कमी महसूस हो तो अपराधबोध करने के बजाय पहले से समय निर्धारित करें. किसी सदस्य की अपेक्षा पूरी न होने पर बहस बढ़ाने से बेहतर है कि शांतिपूर्वक अपनी व्यस्तता समझाएं. धन के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन करियर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है. 

उपकरण, यात्रा या पेशेवर आवश्यकता पर खर्च करने से पहले उसके वास्तविक उपयोग की जांच लें. मन पर काम का दबाव रह सकता है. लगातार उपलब्ध रहने की कोशिश आपको थका सकती है. शाम के बाद कार्य संबंधी चिंताओं से दूरी बनाना जरूरी होगा. नींद का समय बिगाड़ने से अगले दिन की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा लाल पुष्प डालें. किसी श्रमिक को अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु भेंट करें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.
 

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