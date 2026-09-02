Leo Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, नई दिशा और अवसरों से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Leo Horoscope Today 02 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे. यह भाव भाग्य, गुरु, सिद्धांत, उच्च शिक्षा और दूरस्थ संपर्कों से जुड़ा होने के कारण आज आपके सामने किसी बड़े लक्ष्य को लेकर नई दिशा खुल सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की कही बात आपके लिए महत्वपूर्ण संकेत बन सकती है. पुराने अनुभव को नए निर्णय में इस्तेमाल करना लाभकारी रहेगा.

कार्यस्थल पर आपको अपनी जानकारी को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. नौकरी में प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारी या किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेने का अवसर मिल सकता है. यदि किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं तो आज कमजोर हिस्से को पहचानकर उस पर मेहनत करना अधिक फलदायी होगा. केवल आत्मविश्वास के सहारे तैयारी अधूरी न छोड़ें. व्यापार में दूर के ग्राहक, दूसरे शहर या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अवसर उभर सकते हैं. किसी पुराने कारोबारी संपर्क से बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना है. हालांकि बड़े सौदे में उत्साह के कारण नियमों की अनदेखी न करें. अनुबंध, भुगतान और डिलीवरी की शर्तें साफ किए बिना आगे बढ़ना जोखिमपूर्ण रहेगा.

धन के मामले में किसी योजना पर खर्च करने का विचार बन सकता है. शिक्षा, यात्रा या पेशेवर विकास पर किया गया खर्च उपयोगी हो सकता है, मगर अपनी क्षमता से अधिक रकम लगाने से बचें. किसी दूसरे की सलाह को अंतिम निर्णय मानने के बजाय स्वयं तथ्यों की जांच करें.

धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर मन जा सकता है. मंदिर दर्शन, मंत्र-जाप या किसी ग्रंथ का अध्ययन आपको मानसिक स्पष्टता देगा. लेकिन धार्मिक विचारों को लेकर किसी से बहस करने से बचें. आज आपकी मान्यताओं की परीक्षा विचारों के मतभेद के रूप में हो सकती है. लंबी यात्रा हो तो कार्यक्रम में पर्याप्त समय रखें. जल्दबाजी में बनाई गई यात्रा योजना परेशानी दे सकती है. किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या टिकट को आखिरी समय तक न छोड़ें. नवम भाव का चंद्रमा भाग्य पर भरोसा बढ़ाता है, इसलिए सावधानी यह रहे कि किसी अवसर को केवल शुभ संकेत समझकर तैयारी छोड़ न दें.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. किसी मंदिर में गुड़ और गेहूं का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.

शुभ रंग: केसरिया.

