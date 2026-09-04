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Gemini Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: खर्चों पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें

Horoscope Today 04 September 2026, Mithun Rashifal: आज खर्च, मानसिक उलझनों और अधूरे मामलों पर ध्यान रहेगा. आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखें और कामकाज में बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष न निकालें. शांत रहकर पुराने काम निपटाने से दिन बेहतर रहेगा.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: खर्चों पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 04 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा भीतर चल रही चिंताओं, खर्च, एकांत और अनदेखे मामलों पर ध्यान खींचेगी. दिन की शुरुआत में किसी काम को लेकर मन में असमंजस रह सकता है. जरूरी नहीं कि हर बात का समाधान तुरंत मिल जाए, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को थोड़ा समय देना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

खर्चों पर विशेष निगरानी रखनी होगी. छोटी-छोटी आवश्यकताओं के नाम पर पैसा निकलता जा सकता है और दिन समाप्त होने तक कुल खर्च अपेक्षा से अधिक हो सकता है. ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन या ऐसी वस्तुओं पर रकम लगाने से बचें जिनकी तत्काल जरूरत नहीं है. यदि किसी भुगतान की अंतिम तिथि नजदीक है तो उसे समय रहते पूरा कर देना सुविधाजनक रहेगा. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं. किसी योजना को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने न आए तो अनुमान लगाने से बचें. 

नौकरी में किसी सहकर्मी की बात को लेकर मन में संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन बिना तथ्य के प्रतिक्रिया देना स्थिति को उलझा सकता है. व्यापारियों को माल, भुगतान और कागजी रिकॉर्ड की दोबारा जांच करनी चाहिए. दूर के ग्राहक से जुड़ा सौदा हो तो शर्तें स्पष्ट रखें. यह समय उन कामों के लिए अच्छा है जिन्हें शांत वातावरण में पूरा किया जा सकता है. लेखन, शोध, हिसाब-किताब, योजना बनाने या पुराने रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में एकाग्रता लग सकती है. इसके विपरीत भीड़भाड़ और लगातार बातचीत आपकी मानसिक ऊर्जा कम कर सकती है. 

व्यक्तिगत जीवन में हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होगा. किसी करीबी व्यक्ति की नाराजगी का कारण तुरंत समझ न आए तो बहस करने के बजाय कुछ समय दें. आपका शांत रवैया विवाद को बढ़ने से रोक सकता है. किसी पुराने विषय को बार-बार कुरेदने से कोई लाभ नहीं मिलेगा. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और आराम की अनदेखी न करें. देर रात तक जागना या लगातार मोबाइल देखने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और भोजन का समय अनियमित न होने दें.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में हरे फल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरे मूंग का दान करें. रात को सोने से पहले 11 बार ॐ रां राहवे नमः का जाप करें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा.
 

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