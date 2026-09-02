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Gemini Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: आय में बढ़ोतरी के संकेत, नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ

Horoscope Today 02 September 2026, Mithun Rashifal: पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है और आय बढ़ने के अवसर बनेंगे. साझेदारी में सावधानी रखें और बढ़ती आमदनी के साथ खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: आय में बढ़ोतरी के संकेत, नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ
मिथुन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 02 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे. यह भाव आय, लाभ, बड़े भाई-बहन, मित्र मंडली, नेटवर्क और दीर्घकालीन लक्ष्यों से जुड़ा है. आज किसी ऐसे संपर्क से फायदा मिल सकता है जिसे आपने लंबे समय से सक्रिय नहीं किया था. कोई बातचीत अचानक आपके लिए नए रास्ते का संकेत दे सकती है. हालांकि हर आकर्षक अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय यह देखना जरूरी होगा कि उसमें वास्तविक लाभ कितना है.

 व्यापार में ग्राहक वर्ग बढ़ाने या पुराने बाजार में दोबारा पकड़ बनाने के लिए समय उपयोगी है. प्रचार, नेटवर्किंग और बातचीत से काम आगे बढ़ सकता है. कोई व्यक्ति आपको अपनी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन साझेदारी से पहले उसकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट कर लें. केवल व्यक्तिगत पहचान के भरोसे आर्थिक समझौता करना उचित नहीं होगा. नौकरी में किसी टीम या समूह के बीच आपकी राय को महत्व मिल सकता है. कोई रुका हुआ काम सामूहिक प्रयास से पूरा होने की संभावना है. वरिष्ठों के सामने अपनी उपलब्धियों को तथ्य सहित रखने का अवसर मिल सकता है. मगर अपनी सफलता का श्रेय अकेले लेने से बचें. सहकर्मियों के योगदान को नजरअंदाज करने पर भविष्य में सहयोग कमजोर पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के साथ खर्च बढ़ने का खतरा भी रहेगा. आमदनी बढ़ने का संकेत मिलते ही जीवनशैली का खर्च बढ़ाना समझदारी नहीं होगी. यदि कोई पुराना भुगतान प्राप्त हो तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखना बेहतर रहेगा. मित्र को पैसा उधार देने से पहले वापसी की स्पष्ट व्यवस्था कर लें. सामाजिक स्तर पर मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन आज हर व्यक्ति को अपने निजी मामलों की जानकारी देना ठीक नहीं है. किसी समूह में कही गई बात आगे फैल सकती है. इसलिए अपनी योजनाओं और आर्थिक स्थिति से जुड़ी बातें सीमित लोगों तक रखें. 

एकादश भाव का चंद्रमा इच्छाओं को बल देता है. इसी वजह से किसी लक्ष्य को लेकर अधीरता आ सकती है. यदि अपेक्षित परिणाम तुरंत न मिले तो योजना बदलने के बजाय समय दें. आज आपका लाभ सही लोगों से जुड़ने के साथ-साथ गलत अवसरों को पहचानकर उनसे दूरी बनाने में है. स्वास्थ्य के स्तर पर मानसिक व्यस्तता के कारण आराम कम हो सकता है. 

लगातार स्क्रीन देखने या देर तक बातचीत करने के बजाय रात को कुछ समय शांत वातावरण में बिताना उपयोगी रहेगा.

उपाय: भगवान गणेश को पांच दूर्वा और एक नारियल अर्पित करें. शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 21 बार ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें.

शुभ रंग: तोता हरा.
 

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