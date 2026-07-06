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Aaj ka Rashifal 6 July 2026: मेहनत का मिलेगा फल, बढ़ेंगे उन्नति के अवसर

आज का दिन सफलता और सावधानी दोनों का संदेश दे रहा है. जहां कुछ राशियों को करियर में प्रगति, व्यापार में विस्तार और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, वहीं अन्य राशियों को संयम, धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है.

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Aaj ka Rashifal 6 July 2026: मेहनत का मिलेगा फल, बढ़ेंगे उन्नति के अवसर
6 जुलाई 2026 का राशिफल: करियर, धन और सफलता के नए अवसर

Aaj ka Rashifal 6 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष खगोलीय संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज चंद्रमा दो राशियों में भ्रमण करेंगे. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा नवाचार, सामाजिक चेतना और भविष्य की सोच के प्रतीक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे दिन के पूर्वार्ध में सामाजिक संपर्क, नई योजनाएं और सामूहिक प्रयासों का वातावरण प्रबल रहेगा. सुबह 10 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और करुणा की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, समूचे वातावरण में एक संवेदनशील, चिंतनशील और आंतरिक ऊर्जा का संचार होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए सुबह का समय नई योजनाओं और संपर्कों को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए दोनों पहर में सतर्कता, दूरदर्शिता और सोच-समझकर निर्णय लेने पर विशेष जोर देना होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: सुबह सामाजिक संपर्कों से मिलेगा लाभ, दोपहर बाद आत्मचिंतन और सतर्कता जरूरी

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आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन दो भिन्न ऊर्जाओं में बंटा हुआ रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे जिससे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क स्थापित हो सकता है या कोई लाभदायक सुझाव प्राप्त हो सकता है. 10 बजे के बाद चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश करते ही ध्यान बाहरी गतिविधियों से हटकर आंतरिक चिंतन की ओर जाएगा. कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे की गई मेहनत का महत्व बढ़ेगा और आर्थिक मामलों में किसी नई योजना में निवेश से पहले सभी तथ्यों की समीक्षा करना जरूरी होगा. परिवार में किसी सदस्य के साथ गंभीर और सार्थक चर्चा होने की संभावना है जिससे संबंधों में नई समझ विकसित होगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और संवेदनशील संवाद से दूरी कम हो सकती है. नौकरीपेशा जातक गोपनीय सूचनाओं को संभालते समय सावधानी रखें.

2. वृषभ राशि: सुबह करियर में मिलेगी पहचान, दोपहर बाद सामाजिक नेटवर्क होगा मजबूत

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और सामाजिक सहयोग का सुंदर संतुलन देखने को मिलेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जिससे कार्यस्थल पर क्षमता और अनुभव को महत्व मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे मित्रों, समूह गतिविधियों और सामूहिक प्रयासों की ओर ध्यान बढ़ेगा. किसी पुराने परिचित से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से आय और व्यय के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और प्रेम संबंधों में सहयोग व समझदारी बढ़ेगी. आंखों और गर्दन को पर्याप्त आराम देना आवश्यक रहेगा.

3. मिथुन राशि: सुबह भाग्य और नई दिशा का मिलेगा संकेत, दोपहर बाद करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए सोच, महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने का अवसर मिलेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे किसी महत्वपूर्ण सूचना, मार्गदर्शन या प्रेरणा से विचारों को नई दिशा मिल सकती है. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि पर ध्यान केंद्रित होने लगेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयमित भाषा और स्पष्ट दृष्टिकोण लाभ दिला सकता है. आर्थिक मामलों में आय के अवसर बने रहेंगे लेकिन साझेदारी वाले कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में व्यावहारिक समझ की आवश्यकता रहेगी. लंबे समय तक मानसिक कार्य करने के कारण एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है.

4. कर्क राशि: सुबह गहन विषयों पर बनेगी स्पष्टता, दोपहर बाद भाग्य और आशावाद का उदय

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक परिपक्वता और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे गुप्त विषयों, निवेश और आत्मविश्लेषण से जुड़े मामले सक्रिय होंगे और अधूरे मामलों को सुलझाने का समय मिलेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे भाग्य, धर्म, शिक्षा और दूरस्थ संपर्कों में गति आने के संकेत हैं. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त सलाह भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है. आर्थिक मामलों में निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें और किसी पुराने आर्थिक मामले का समाधान मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में घर के बुजुर्गों का अनुभव जीवन की किसी उलझन को सरल बना सकता है. पैरों और कमर से जुड़ी थकान दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग लाभदायक रहेगी.

5. सिंह राशि: सुबह साझेदारी में आएगी मजबूती, दोपहर बाद गहन वित्तीय विषयों पर होगा फोकस

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए संबंधों और आत्ममंथन के बीच संतुलन स्थापित करने का दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे किसी करीबी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है और व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे आर्थिक योजनाएं, निवेश, कर, बीमा या साझा संसाधनों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें गोपनीयता और सूझबूझ दोनों आवश्यक होंगी. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं को सुनना और समझना संबंधों को नई मजबूती देगा. अनियमित भोजन या देर रात तक जागने से बचें.

6. कन्या राशि: सुबह कार्यक्षमता से मिलेगी सराहना, दोपहर बाद साझेदारी में आएगी सकारात्मक प्रगति

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यक्षमता और संबंधों दोनों को संतुलित करने का अवसर मिलेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेंगे जिससे अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने में सफलता मिल सकती है और कार्यस्थल पर सूक्ष्म दृष्टि व अनुशासित कार्यशैली की सराहना हो सकती है. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों की ओर ध्यान अधिक केंद्रित होगा. यदि किसी सहयोगी या जीवनसाथी के साथ किसी विषय पर असहमति थी तो अब उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों में किसी नई खरीदारी से पहले उसकी उपयोगिता पर विचार करना उचित रहेगा. परिवार में आपकी व्यावहारिक सोच दूसरों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है और अविवाहित जातकों के लिए कोई नई मुलाकात भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

7. तुला राशि: सुबह रचनात्मकता और उत्साह का बोलबाला, दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में अनुशासन जरूरी

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आज तुला राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता और आंतरिक समझ के बीच संतुलन बनाने वाला दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे किसी नए विचार या योजना को आकार देने का अवसर मिल सकता है और कला, मीडिया, लेखन या डिजाइन से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रेरणादायक रहेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित होने लगेगा. आर्थिक मामलों में आय के नए अवसर बन सकते हैं लेकिन किसी योजना में निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या दिनचर्या से जुड़ा विषय चर्चा में आ सकता है. आंखों और पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा और देर रात तक जागने से बचें.

8. वृश्चिक राशि: सुबह घरेलू विषयों पर होगा फोकस, दोपहर बाद रचनात्मकता और प्रेम में आएगी गहराई

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भावनात्मक गहराई और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे घर के किसी कार्य को लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है और किसी पुराने घरेलू विषय का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़े मामले सक्रिय होंगे. आर्थिक दृष्टि से किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं लेकिन हर प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन में घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है. पेट और पाचन से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं इसलिए भोजन संतुलित रखें.

9. धनु राशि: सुबह संवाद और साहस में आएगी तेजी, दोपहर बाद घरेलू जिम्मेदारियां होंगी प्रमुख

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आज धनु राशि के जातकों के लिए विचारों के विस्तार और जिम्मेदारियों के संतुलन का दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे किसी महत्वपूर्ण संदेश या बातचीत से लाभदायक दिशा मिल सकती है और लेखन, मीडिया, शिक्षा या मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से उत्पादक रहेगा. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. आर्थिक दृष्टि से सुबह छोटे लाभ मिल सकते हैं जबकि बाद में खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में किसी पारिवारिक विषय पर गंभीर चर्चा होने से भविष्य की योजना स्पष्ट होगी और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. पैरों और पीठ से संबंधित हल्की असुविधा हो सकती है इसलिए पानी का सेवन बढ़ाएं.

10. मकर राशि: सुबह आर्थिक मामलों में आएगी स्पष्टता, दोपहर बाद नई योजनाओं को मिलेगी गति

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आज मकर राशि के जातकों के लिए कर्म, जिम्मेदारी और आंतरिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने का दिन रहेगा. सुबह 10 बजे तक चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे जिससे किसी रुके हुए कार्य में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं और वाणी में प्रभावशीलता बढ़ने से बातचीत में लाभ मिल सकता है. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे संचार, यात्रा, साहस और नए प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. छोटे स्तर पर की गई यात्राएं या संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में व्यवसायियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और वैवाहिक जीवन में सहयोग व समझ बढ़ेगी. तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति संभव है.

11. कुंभ राशि: सुबह आत्मविश्वास से भरा रहेगा दिन, दोपहर बाद वाणी और धन पर रहेगा विशेष ध्यान

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए सुबह 10 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता में वृद्धि के संकेत मिलते हैं. किसी पुराने अटके हुए कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है और तकनीकी, शोध, सामाजिक कार्य या नवाचार से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे धन, वाणी और पारिवारिक संबंधों से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होंगे. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा और वाणी में मधुरता रखने से संबंधों में सुधार आएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ सकती है और विद्यार्थियों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

12. मीन राशि: सुबह एकांत और आत्ममंथन का समय, दोपहर बाद व्यक्तित्व में आएगा नया निखार

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आज मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह के समय चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे एकांत, खर्च और मानसिक विश्राम से जुड़े विषय सामने आएंगे. शोध, आध्यात्मिक कार्य, चिकित्सा या परामर्श से जुड़े जातकों के लिए यह समय गहराई से सोचने और योजना बनाने का है. 10 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे जिससे आत्मविश्वास, भावनाएं और व्यक्तित्व सक्रिय हो जाएंगे. लोग आपकी बातों और भावनाओं को अधिक ध्यान से सुनेंगे और व्यक्तिगत जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा. आर्थिक दृष्टि से कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे सोच-समझकर स्वीकार करना उचित रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और अपने विचारों व भावनाओं को व्यक्त करने का यह सही समय है. मानसिक संवेदनशीलता अधिक रह सकती है इसलिए नींद और आराम पर ध्यान देना आवश्यक होगा.

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