अयोध्‍या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. उनकी चाची नेहा की शिकायत पर अयोध्या के इनायतनगर पुलिस ने अनुकल्प समेत आठ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. नेहा का आरोप है कि एक विवाद के दौरान अनुकल्‍प मिश्रा और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी.

कमरे से सामान निकाल कर बाहर फेंका

नेहा ने बताया कि उनकी शादी साल 2016 में ईंटगांव निवासी बृजेंद्र मिश्रा से हुई थी. बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया. कोर्ट के आदेश पर उन्हें ससुराल में रहने के लिए एक कमरा दिया गया था. नेहा का आरोप है कि 28 अप्रैल को बृजेंद्र मिश्रा, रविंद्र, ब्यूटी और सुषमा ने उनके कमरे का ताला तोड़ दिया और अंदर रखा सामान बाहर निकाल दिया.

डंडों से पीटा, छेड़छाड़ भी की

नेहा ने बताया कि जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वह 30 अप्रैल को अपनी मां, दोनों बहनों और चाची के साथ ससुराल पहुंचीं. वहां बृजेंद्र, उनकी दूसरी पत्नी पल्लवी, सोमेंद्र, रामेंद्र, रविंद्र, अनुकल्प मिश्रा, राजेंद्र और सीता ने मिलकर उन पर हमला कर दिया शिकायत के मुताबिक, सभी ने डंडों से मारपीट की. नेहा का मोबाइल, पर्स और 20 हजार रुपये छीन लिए गए. उनकी बहन खुशी का आईफोन भी तोड़ दिया गया. नेहा ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और उनके साथ छेड़छाड़ भी की.

अनुकल्‍प ने चाची की बहन की ज्‍वेलरी छीनी

नेहा का कहना है कि जब उनकी बहन खुशी बचाने आई तो अनुकल्प मिश्रा और सोमेंद्र ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके कुंडल व चेन छीन ली. दूसरी बहन निशी के साथ भी मारपीट की गई और उसकी चेन छीन ली गई. वहीं पल्लवी, ब्यूटी और सीता पर नेहा की मां को घसीटकर पीटने का भी आरोप लगाया गया है. घटना के दौरान नेहा ने 112 और 1090 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ.

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पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अयोध्‍या में श्रीराम मंदिर ट्रस्‍ट की आज बैठक



श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आज ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मठ ‘मणिराम छावनी' में होगी. यह बैठक चढ़ावे में कथित हेराफेरी मामले की जारी जांच के बीच हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा हो सकती है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने सभी नियमित और पदेन सदस्यों से चर्चा के लिए मौजूद रहने को कहा है. सूत्रों ने बताया कि गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है. ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी. सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार कर सकता है, जिन्होंने चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अगर उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो बैठक में ट्रस्ट के कामकाज के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था पर भी फैसला हो सकता है. विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

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