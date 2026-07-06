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Aquarius Horoscope 6 July 2026: आत्मविश्वास से करियर में आएगी गति और मीठी वाणी से सुधरेंगे पुराने संबंध

कुंभ राशि वालों के लिए आज सुबह आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिसके बाद 10 बजे से चंद्रमा का द्वितीय भाव में जाना धन लाभ और पारिवारिक सुखों को बढ़ाएगा.

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Aquarius Horoscope 6 July 2026: आत्मविश्वास से करियर में आएगी गति और मीठी वाणी से सुधरेंगे पुराने संबंध
कुंभ राशि: शनि देव के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाने और शनि मंत्र का जप करने से मानसिक शांति मिलेगी

Aquarius horoscope 6 July 2026 kombh rashi: आज का दिन कुंभ राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि प्रातः 10 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित रहेगा. इस दौरान आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता में वृद्धि के संकेत मिलते हैं. 10 बजे के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके धन, वाणी... और पारिवारिक संबंधों से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होंगे.

करियर और व्यापार

प्रारंभिक अवधि में करियर से जुड़े मामलों में गति आ सकती है. जो लोग तकनीकी, शोध, सामाजिक कार्य या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. आपकी योजनाओं को दिशा देने के लिए कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है. बाद में आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए.

परिवार और प्रेम

सुबह आप अपने विचारों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. बाद में किसी पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी. वाणी में मधुरता रखने से संबंधों में सुधार आएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ सकती है. यदि किसी बात को लेकर दूरी थी तो संवाद से स्थिति बेहतर हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह समय आत्मनिर्भरता और नए अवसरों की ओर संकेत करता है. धन के संचय में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर मिल सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, दिनचर्या को संतुलित रखें.

उपायः शनि देव के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 21 बार जप करें.

शुभ रंगः इलेक्ट्रिक ब्लू.

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