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Libra Horoscope 4 July 2026: नए विचारों से व्यापार को मिलेगी नई दिशा और पुराने दोस्तों से दोबारा स्थापित होगा संपर्क

तुला राशि के जातकों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा रचनात्मकता और व्यक्तिगत प्रतिभा को उभारेगा. मनोरंजन और बच्चों से जुड़े कार्यों पर खर्च बढ़ेगा जो मानसिक संतोष देगा.

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Libra Horoscope 4 July 2026: नए विचारों से व्यापार को मिलेगी नई दिशा और पुराने दोस्तों से दोबारा स्थापित होगा संपर्क
तुला राशि: बच्चे को पठन सामग्री या खिलौना भेंट करने और मीठी वाणी का प्रयोग करने से समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा

Libra horoscope 4 July 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए रचनात्मकता, आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत प्रतिभा को उभारने वाला समय लेकर आएगा. यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे मन में नए विचार तेजी से आने लगेंगे और किसी भी कार्य को अलग अंदाज में करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. शिक्षा, कला, लेखन, अभिनय, डिजाइन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से प्रेरणादायक रह सकता है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देगा. किसी प्रोजेक्ट या प्रस्तुति में आपकी सोच की सराहना हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, कंटेंट निर्माण या शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए यह दिन नए विचारों को लागू करने और ग्राहकों तक अलग तरीके से पहुंचने का रहेगा. किसी नई योजना या उत्पाद को लेकर उत्साह बढ़ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आनंद और मेलजोल का वातावरण रहेगा. किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मित्रों के साथ मुलाकात या बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. पुराने दोस्तों से संपर्क दोबारा स्थापित हो सकता है. रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी पारिवारिक आयोजन की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. आय के साथ-साथ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आर्थिक निर्णयों में सहायक सिद्ध हो सकती है. अधिक मानसिक सक्रियता थकान का कारण बन सकती है. अनियमित दिनचर्या से सिरदर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है. कुछ लोगों को आंखों में तनाव महसूस हो सकता है.

उपायः किसी बच्चे को पठन सामग्री या खिलौना भेंट करें. मीठी वाणी का प्रयोग करें और किसी की प्रशंसा अवश्य करें.

शुभ रंगः रोज़ पिंक.

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