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Scorpio Horoscope 29 June 2026: धन भाव का चंद्रमा सुधारेगा आपकी वित्तीय स्थिति, बढ़ाएगा पारिवारिक संचय

Vrischchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज दूसरे भाव का चंद्रमा धन और वाणी के क्षेत्र में स्थिरता लाएगा. पुराने ग्राहकों से बेहतरीन प्रस्ताव मिलने से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा.

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Scorpio Horoscope 29 June 2026: धन भाव का चंद्रमा सुधारेगा आपकी वित्तीय स्थिति, बढ़ाएगा पारिवारिक संचय
वृश्चिक राशि: रात में चांदी या स्टील के बर्तन में चावल रखकर अगले दिन पक्षियों को खिलाने से बढ़ेगी समृद्धि

Scorpio horoscope 29 June 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश वृश्चिक राशि के लिए वित्तीय मामलों, आत्ममूल्य और संसाधनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा. यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा, जिसे धन, वाणी, परिवार और संचय का भाव माना जाता है. इस दौरान आप अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सोच सकते हैं.

करियर और व्यापार

आर्थिक मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से लाभ मिलने की संभावना रहेगी. व्यापार से जुड़े जातकों को आय के नए स्रोतों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है. किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त होने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य के बदले सराहना मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. वेतन वृद्धि के संबंध में सकारात्मक चर्चा शुरू हो सकती है.

परिवार और प्रेम

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर के सदस्यों के साथ बैठकर आर्थिक या भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श हो सकता है. आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. हालांकि, वाणी में मधुरता बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी सी कठोरता भी किसी प्रियजन को आहत कर सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास बना रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह दिन स्थिरता प्रदान करने वाला दिखाई दे रहा है. बचत से जुड़े निर्णयों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भोजन संबंधी लापरवाही से बचना चाहिए. पर्याप्त जल का सेवन करें.

उपायः रात्रि में चांदी या स्टील के पात्र में कुछ साबुत चावल रखकर उसे अपने अध्ययन या कार्यस्थल के पास रखें और अगले दिन उन चावलों को पक्षियों को खिलाएं.

शुभ रंगः गहरा लाल.

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