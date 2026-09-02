Aries Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिन, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें

Aries Horoscope Today 02 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि में, अर्थात प्रथम भाव में रहेंगे. लगातार दूसरे दिन यही स्थिति होने के बावजूद आज मनोदशा का रंग पिछले दिन से अलग रह सकता है. भरणी नक्षत्र का प्रभाव जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने और किसी विषय को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है. आज आपका ध्यान अपनी छवि और व्यक्तिगत निर्णयों से अधिक उन कामों पर रहेगा जिनका परिणाम सीधे आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है. कोई अधूरा कार्य बार-बार ध्यान खींचेगा. उसे टालने के बजाय एक निश्चित समय तय करके पूरा करने का प्रयास करें. काम के बीच अचानक कोई नया विचार आए तो तुरंत पुरानी योजना बदलने से बचें.

व्यापार में अपनी शर्तों पर काम करने की इच्छा प्रबल हो सकती है. यही बात लाभ देगी, लेकिन ग्राहक या साझेदार की परिस्थिति को नजरअंदाज करना नुकसान करा सकता है. किसी सौदे में अंतिम निर्णय लेने से पहले भुगतान की शर्त और समयसीमा स्पष्ट कर लें. विशेषकर ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करने के लिए बाद में अतिरिक्त दबाव उठाना पड़े.

नौकरी में किसी जिम्मेदारी का बोझ सामान्य से अधिक महसूस हो सकता है. अधिकारी आपकी क्षमता पर भरोसा करके कठिन काम दे सकते हैं. इसे केवल दबाव न समझें; सही ढंग से संभालने पर आपकी कार्यकुशलता सामने आएगी. फिर भी किसी वरिष्ठ के साथ मतभेद होने पर उसी क्षण प्रतिवाद करने की बजाय बात को शांत होने दें. धन के मामले में आज इच्छा और आवश्यकता के बीच अंतर समझना जरूरी है. कोई महंगी वस्तु आकर्षित कर सकती है, लेकिन खरीदारी को कुछ समय रोककर देखना बेहतर रहेगा. किसी मित्र या परिचित की आर्थिक योजना में बिना पर्याप्त जानकारी के पैसा लगाने से बचें.

निजी जीवन में आपका आत्मसम्मान संवेदनशील रह सकता है. किसी करीबी की असहमति को अपमान न मानें. यदि सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है तो दबाव बनाने से स्थिति बिगड़ेगी. चंद्रमा प्रथम भाव में होने से मन की प्रतिक्रिया तेज हो सकती है; इसलिए खासकर संदेश या फोन पर तुरंत जवाब देने से पहले कुछ क्षण रुकें.

शारीरिक रूप से ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अति-उत्साह में शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें. तेज रफ्तार वाहन चलाना या जोखिम लेकर काम करना उचित नहीं रहेगा.

उपाय: सुबह मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित कर या देवी सर्वभूतेषु का पाठ करें. किसी कन्या को लाल रंग की चुनरी या लाल फल भेंट करें.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल.

