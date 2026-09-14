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Aquarius Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: पुराने अनुभव का मिलेगा लाभ, धार्मिक विषय में बढ़ सकती है रुचि

Aquarius Horoscope Today 14 September 2026, Kumbh Rashifal: आज आपका ध्यान किसी ऐसी दिशा की ओर जा सकता है जो वर्तमान दिनचर्या से कुछ अलग हो. दूर स्थान से संबंधित कोई काम आगे बढ़ सकता है. धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में आपकी रुचि बढ़ सकती है. काम में आपको किसी पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: पुराने अनुभव का मिलेगा लाभ, धार्मिक विषय में बढ़ सकती है रुचि
Aquarius Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 14 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे. आज आपका ध्यान किसी ऐसी दिशा की ओर जा सकता है जो वर्तमान दिनचर्या से कुछ अलग हो. नई जानकारी, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या दूर बैठे संपर्क से मिली सूचना आपके सोचने का तरीका बदल सकती है. किसी विषय को लेकर जो धारणा अब तक बनी हुई थी, उसे नए तथ्यों के आधार पर परखना उपयोगी रहेगा.

उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा किसी विशेष कौशल को लेकर योजना बनाने का समय है. यदि कोई पाठ्यक्रम चुन रहे हैं तो केवल प्रमाणपत्र के आकर्षण में निर्णय न लें. यह देखें कि उससे आपके काम में वास्तविक उपयोगिता कितनी होगी. सीखने की शुरुआत करने से पहले समय-सारिणी तय करना जरूरी है, वरना उत्साह कुछ दिनों बाद कमजोर पड़ सकता है. दूर स्थान से संबंधित कोई काम आगे बढ़ सकता है. यात्रा की संभावना बने तो कार्यक्रम में पर्याप्त समय रखें. किसी दूसरे शहर में बैठक या जरूरी मुलाकात हो तो वहां पहुंचने के साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था भी ध्यान में रखें. अचानक बदलाव होने पर पूरी योजना प्रभावित न हो, इसके लिए बैकअप रखना अच्छा रहेगा.

धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में आपकी रुचि बढ़ सकती है. किसी संत, गुरु या अनुभवी व्यक्ति की बात आपको अपने व्यवहार की किसी कमी पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है. हालांकि किसी भी व्यक्ति को बिना जांचे अपना मार्गदर्शक मान लेना ठीक नहीं होगा. श्रद्धा के साथ विवेक बनाए रखना आवश्यक है. कानूनी अथवा प्रशासनिक मामले में यदि कोई प्रक्रिया चल रही है तो कागजात अधूरे न छोड़ें. मौखिक आश्वासन के भरोसे आगे बढ़ने की बजाय संबंधित नियमों को स्वयं समझें. किसी महत्वपूर्ण आवेदन की अंतिम तारीख निकलने न दें. काम में आपको किसी पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा. समस्या आने पर घबराने के बजाय यह सोचें कि पहले ऐसी स्थिति में क्या काम किया था और क्या नहीं. वही तरीका हर बार सफल हो, यह जरूरी नहीं, इसलिए परिस्थिति के अनुसार बदलाव करें.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति को फल भेंट करके उनका आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: पीला और नीला.

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