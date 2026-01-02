व्हेल मछली की हड्डी तक चबा जाने वाले जॉम्बी वॉर्म को लेकर क्यों टेंशन में हैं वैज्ञानिक...क्या हैं संकेत?

Zombie Worms Deep Sea Research: जॉम्बी वॉर्म, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में Osedax worms कहा जाता है, समुद्र की दुनिया के सबसे अजीब लेकिन अहम जीवों में गिने जाते हैं. ये व्हेल जैसे विशाल जीवों की हड्डी तक चबा जाते हैं, जबकि इनके पास न तो मुंह होता है, न पेट और न ही पाचन तंत्र. इनकी जड़ जैसी संरचनाओं में सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं, जो हड्डियों से पोषण निकालते हैं. यही वजह है कि इन्हें 'ecosystem engineers' कहा जाता है, जो समुद्र के फूड साइकल को जिंदा रखते हैं.

10 साल का इंतजार, एक भी जॉम्बी नहीं (Osedax Worms Whale Bones)

कनाडा के Ocean Networks Canada (ONC) और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर फैबियो डी लियो ने ब्रिटिश कोलंबिया के तट के पास, करीब 1000 मीटर गहराई में व्हेल की हड्डियां रखीं. उम्मीद थी कि कुछ महीनों या सालों में जॉम्बी वॉर्म्स वहां बस जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भी कैमरों में एक भी Osedax worm नहीं दिखा. यह नतीजा वैज्ञानिकों के लिए खौफनाक है.

Photo Credit: sciencedaily

कम ऑक्सीजन, खत्म होता इकोसिस्टम (Whale Fall Ecosystem Explained)

यह इलाका प्राकृतिक रूप से low oxygen zone में आता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने हालात और बदतर कर दिए हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में ऑक्सीजन की कमी जॉम्बी वॉर्म्स के गायब होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है. इनकी गैर-मौजूदगी का मतलब है कि whale falls ecosystem टूट सकता है, जिससे गहरे समुद्र की जैव विविधता पर असर पड़ेगा. अगर हड्डियां खाने वाले जीव खत्म होते हैं, तो पोषक तत्वों का पूरा चक्र टूट जाएगा. इसका असर मछलियों, सूक्ष्म जीवों और आखिर में इंसानों तक पहुंच सकता है. जॉम्बी वॉर्म्स का गायब होना सिर्फ एक प्रजाति का लुप्त होना नहीं, बल्कि समुद्री संतुलन के बिखरने का इशारा है.

