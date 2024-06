रोड साइड इमरजेंसी के दौरान मेडिकल हेल्प देने के लिए तैयार किए गए जोमैटो के डिलिवरी पार्टनर्स, ऐसा कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को इंटरनेट पर तब खूब वाहवाही मिली, जब सीईओ दीपिंदर गोयल ने घोषणा की कि उनके हज़ारों डिलीवरी पार्टनर्स को सड़क किनारे गंभीर आपात स्थितियों के दौरान मेडिकल हेल्प देने के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड किया गया है. इतना ही नहीं इस अभियान में जोमैटो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है.

13 जून को एक्स पर एक पोस्ट में गोयल ने कहा, "कल मुंबई में हमनें 4,300 डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ही स्थान पर सबसे बड़े फर्स्ट एड लेसन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. 30,000 से ज़्यादा @ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स अब सड़क किनारे गंभीर आपात स्थितियों के दौरान चिकित्सा सहायता और मदद प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हैं."

उन्होंने कहा, "भारत के इन आपातकालीन नायकों को सलाम और बहुत-बहुत धन्यवाद." ज़ोमैटो ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की और कहा कि, उनके आपातकालीन नायकों के बैग पर हरे रंग का प्लस चिह्न होगा. ज़ोमैटो ने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, "हमें उम्मीद है कि आप कभी भी ज़ोमैटो की इस सेवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे."

CPR देने के लिए भी दी ट्रेनिंग (Zomato Trains Riders In Roadside First Aid)

उन्होंने आगे कहा कि, 'उनके 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स को गंभीर सड़क आपात स्थितियों के मामले में प्राथमिक चिकित्सा और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) देने के लिए पेशेवर प्रशिक्षण मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,” ज़ोमैटो ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा.

यहां देखें पोस्ट

