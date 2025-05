बाघ के साथ खुशी-खुशी सेल्फी ले रहा था शख्स, अचानक झपट पड़ा टाइगर, फिर जो हुआ, Video देख कांप जाएगी रूह

Tiger Attacked on Man: इन दिनों सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि लोग शेर, बाघ जैसे जंगली जानवरों को अपने घर में पालतू बनाकर रखते हैं. और कई बार यही पालतू शेर और टाइगर अपने मालिक पर ही हमला कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पालतू टाइगर ने एक शख्स पर हमला कर दिया. वायरल हो रहा यह वीडियो फुकेत के टाइगर किंगडम (Tiger Kingdom) का बताया जा रहा है. जहां एक भारतीय पर्यटक टाइगर के साथ सेल्फी ले रहा था, तभी टइगर ने उस पर हमला कर दिया.

घटना का एक वीडियो एक्स यूजर सिद्धार्थ शुक्ला (@sidhshuk) ने कैप्शन के साथ पोस्ट किया: “जाहिर है कि थाईलैंड में एक भारतीय शख्स पर बाघ ने हमला कर दिया. यह उन जगहों में से एक है जहां वे बाघों को पालतू जानवरों की तरह रखते हैं और लोग सेल्फी ले सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं आदि.”

