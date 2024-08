10 घंटे या 10 मिनट नहीं सिर्फ 10 सेकंड में करिए 3 देशों की सैर, यूरोप के इस शहर में मिलते हैं 3 देश

एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो ये देखना पड़ता है कि उसमें कितना समय लगेगा और अगर बात देश की हो तो, बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है. पासपोर्ट सही होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगेगा उसका अंदाजा लगाना पड़ता है. लेकिन इस दुनिया में ऐसा देश भी है जहां रह कर एक साथ तीन देशों की सैर कर सकते हैं. ये शहर स्विट्जरलैंड (Switzerland) में स्थित है, जिसका नाम है बासेल (Basel). जो ऐसी जगह स्थित है कि स्विस, फ्रेंच और जर्मन की बॉर्डर को छूता है. इस जगह को यूरोप का वेल प्लेस्ड वंडर भी कह सकते हैं.

इंफ्लूएंसर ने कराई सैर

ट्रेवल इंफ्लूएंसर (Travel influencer) ems budget travel ने अपने टिक टॉक अकाउंट पर इस जगह की सैर करवाई है. उन्होंने बताया कि बासेल एक यूनिक पॉजिशन पर सिचुएटेड शहर है. जो एक ही बार में तीन अलग अलग जगहों की सरहद को पार करने का एक्सपीरियंस करवाता है. स्विटजरलैंड (Switzerland) में होकर भी ये शहर फ्रांस, जर्मनी में भी फैला हुआ है.

Just found out that in the Swiss city of Basel, locals commute home from work by river.



They just put their belongings in a dry bag, jump in and float downstream.https://t.co/UyMkP7Ue2a