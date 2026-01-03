दुनिया का सबसे हैंडसम क्रिमिनल, आखिर क्यों हुई 24 साल की जेल? सजा खत्म करने की होने लगी मांग

Most Handsome Criminal: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो इंसानियत और सोच दोनों पर सवाल खड़े कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला अमेरिका के युवक कैमरन हेरिन का है, जिसे लोग 'दुनिया का सबसे हैंडसम क्रिमिनल' कहने लगे. वजह है-उसका चेहरा. लेकिन इस चेहरे के पीछे एक ऐसी दर्दनाक कहानी है, जिसमें एक मां और उसकी मासूम बच्ची की जान चली गई.

क्या है पूरा मामला ?

यह हादसा साल 2018 का है. अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में कैमरन हेरिन अपनी फोर्ड मस्टैंग कार बहुत तेज़ रफ्तार, करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा, से चला रहा था. तभी सड़क पार कर रही एक 24 साल की महिला और उसकी एक साल की बेटी उसकी कार की चपेट में आ गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि मां और बच्ची दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हैंडसम होने पर उमड़ी हमदर्दी

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सितंबर 2021 में अदालत ने कैमरन हेरिन को 24 साल की जेल की सजा सुनाई. कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर अपराध मानते हुए साफ कहा कि तेज़ रफ्तार और लापरवाही ने दो ज़िंदगियां छीन लीं. जैसे ही सजा सुनाए जाने का वीडियो और कैमरन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, मामला चौंकाने वाली दिशा में मुड़ गया. लाखों लोग उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर उसके समर्थन में उतर आए. कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसलिए उसकी सजा माफ करने की मांग कर दी क्योंकि उन्हें वह 'खूबसूरत और मासूम' लगा. किसी ने लिखा- इतना हैंडसम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तो किसी ने कहा- उसकी आंखों में पछतावा दिखता है, उसे माफ कर देना चाहिए.

चेहरा या अपराध?

यह मामला दुनिया भर में बहस का विषय बन गया. लोग पूछने लगे- क्या किसी का चेहरा उसके अपराध से बड़ा हो सकता है? क्या सुंदर दिखने वाला इंसान कम दोषी हो जाता है? कई लोगों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया ने पीड़ित मां और बच्ची को लगभग भुला ही दिया.

कैमरन हेरिन कौन है?

कैमरन हेरिन का जन्म 9 सितंबर 1999 को अमेरिका के टैम्पा शहर में हुआ था. वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था. बताया जाता है कि उसके माता-पिता ने उसे मेहनत और ईमानदारी के संस्कार दिए थे, लेकिन एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया.

कैमरन हेरिन का मामला यह दिखाता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर रूप-रंग, सच्चाई से ज्यादा असर डालने लगा है. जहां एक तरफ दो मासूम जिंदगियां चली गईं, वहीं दूसरी तरफ अपराधी के लिए हमदर्दी उमड़ पड़ी. यह कहानी याद दिलाती है कि तेज़ रफ्तार सिर्फ जोश नहीं, खतरा भी है. एक गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है और कानून की नजर में चेहरा नहीं, कर्म मायने रखते हैं.

