उमरा से वापस आई मुस्लिम दोस्त का हिंदू लड़की ने किया ऐसा स्वागत, करोड़ों दिलों को छू गया ये VIDEO

Umrah Welcome Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर इंसानियत और दोस्ती की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश की है. उमरा करके लौटी एक महिला का उसकी सहेली ने जिस अपनापन और प्यार से स्वागत किया, वह लोगों के दिलों को छू गया.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि उमरा से लौटी महिला जब अपनी दोस्त के घर पहुंचती है, तो गेट पर उसका इंतज़ार बैंड-बाजे और आरती की थाली के साथ किया जा रहा होता है. उसकी दोस्त हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी होती है. जैसे ही महिला गाड़ी से उतरती है, दोनों सबसे पहले एक-दूसरे को गले लगाती हैं. इसके बाद दोस्त थाली में रखे फूल उस पर डालती है और लोटे में भरा जल उसके ऊपर से उतारती है. आरती के बाद दोस्त उसे मिठाई खिलाती है और दोनों एक-दूसरे का मुंह मीठा कराती हैं. इसी दौरान घर के अंदर से मां आती हैं और हाथों में लिए कुछ रुपये उसके ऊपर से वारती हैं. यह पूरा दृश्य भावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है.

देखें Video:

दो धर्म, एक रिश्ता

वीडियो में दिखाया गया यह पल यह बताने के लिए काफी है कि दोस्ती और इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती. यहां न कोई भेद है, न कोई दीवार, बस अपनापन, सम्मान और प्यार है. इस भावुक वीडियो को इंस्टाग्राम पर @qalbkasafar नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. वीडियो को अब तक 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

वीडियो पर लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- नए साल पर देखने के लिए कितना प्यारा वीडियो है, भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें. दूसरे ने लिखा- नए साल के पहले दिन यह देखकर 90 के दशक की याद आ गई, जब हम सब मिलकर हर त्योहार मनाते थे. तीसरे यूजर ने कहा- ये रिश्ता यूं ही सलामत रहे, नज़र न लगे इसे किसी की. एक अन्य ने लिखा- दिल से रिस्पेक्ट बहन, तेरी तरबियत को.

यही है असली भाईचारा...

यह वीडियो साबित करता है कि जब दिल साफ हों, तो मजहब की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं. इस तरह की कहानियां न सिर्फ दिल को सुकून देती हैं, बल्कि समाज को भी एक मजबूत संदेश देती हैं.

