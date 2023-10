दुनिया का सबसे 'भुतहा' गांव, जहां इंसान बन जाते हैं गुड़ियां! रोंगटे खड़े कर देगी वजह

यहां देखं पोस्ट

गुड़ियाओं से भरा हुआ है पूरा गांव (nagoro doll village japan)

डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, जापान का नागोरो गांव पूरी तरह से गुड़ियाओं से भरा हुआ है. कहते हैं कि, इन गुड़ियाओं ने उन इंसानों की जगह ले ली है, जो कभी यहां रहा करते थे. कहा तो यह भी जाता है कि, मृत और लापता हुए लोगों की जगह अब ये गुड़ियाएं नजर आती हैं. आप गांव (duniya ka sabse daravana gaon) में किसी भी जगह जाएं, चाहे वो खेत हों या स्कूल की मेज, दुकानें हों या फिर घर हर जगह आपको ये गुड़ियाएं दिखाई दे जाएगी. इन्हीं वजहों से इस जगह को 'शापित' गांव (Cursed Village) भी माना जाता है. जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहां गुड़ियों की आबादी जीवित निवासियों से 10 गुना अधिक है.

गांव में क्यों हैं इतनी गुड़ियां (Nagoro doll village History)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस गांव के ज्यादातर निवासी गुड़ियाएं (dolls ka gaon kaun sa hai) बिजूका शैली की हैं. इन गुड़ियाओं को जापानी में 'काकाशी' कहा जाता है. गांव में इतनी गुड़ियाओं के पीछ का भी एक कारण है. दरअसल, जब त्सुकिमी अयानो (जिन्हें 'स्केयरक्रो मदर' के नाम से जाना जाता है) (Tsukimi Ayano) गांव में आईं, तब इस गांव में केवल 30 लोग ही मौजूद थे. यही वजह थी कि उन्होंने खाली जगह को भरने के लिए गुड़ियाओं का सहारा लिया. बता दें कि, ये गुड़ियाएं डरावने (Know Why Japan Village Is The Most Haunted In World) होने के लिए नहीं बनाई गई थीं, लेकिन बावजूद इसके गांव में जाने-अनजाने डरावना माहौल बन जाता है.

गांव में हर साल होता है बिजूका फेस्टीवल (nagoro doll village)

खास बात है कि हर साल इस गांव में पतझड़ के महीने में बिजूका फेस्टीवल का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन में एक प्रतियोगिता भी रखी जाती है, जिसमें जो भी विजेता होता है, उसे अपना बिजूका मिलता है. यही नहीं बिजूका गुड़िया बनाना भी सिखाया जाता है.