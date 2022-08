यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर्स बनने की ख़ुशी पर दोस्तों ने गिफ्ट किया Wooden Play Button

पहले ट्वीट देखें

इस ट्वीट में एक शख्स ने बताया है कि उसके बेटे के यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर्स होने पर उसके दोस्तों ने वूडेन प्ले बटन गिफ्ट किया है. भले ही ये मामूली बात लगती हो मगर इस बच्चे के लिए ये बेहद जरूरी है. इस बच्चे का आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है. इस शख्स ने अपने ट्वीट में लिखा है- My son hit 100 subscribers so his friend made him this wooden play button (मेरे बेटे के 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में उसके दोस्तों ने लकड़ी का प्ले बटन गिफ्ट किया.)

सोशल मीडिया पर यह ट्वीट बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. 71 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर ने इस ट्वीट को लाइक किया है. साथ ही साथ इस पर कई लोगों के कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- वाकई में बहुत ही प्यारा संदेश है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- दोस्त हैं तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं हम.