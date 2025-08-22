आवारा कुत्ते ने तेंदुए को बुरी तरह काटकर किया घायल, 300 मीटर घसीटा, VIDEO आया सामने

महाराष्ट्र के नासिक का कुत्ते और तेंदुए की लड़ाई वाला वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक आवारा कुत्ते और तेंदुए के बीच जमकर भिड़ंत हुई. मजेदार बात ये है कि इस लड़ाई में कुत्ते ने तेंदुए को हराकर उसे 300 मीटर तक घसीटा. अब इस लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

'कुत्ते ने अचानक किया हमला'

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि, ये घटना एक हफ्ते पुरानी है. जब एक तेंदुआ भटक कर इलाके में आ गया तो कुत्ते ने आक्रामक पलटवार किया और तेंदुए को पकड़ लिया. पकड़ने के बाद वो तेंदुए को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया. कुत्ते ने अचानक हमला किया, जिसकी वजह से तेंदुआ अपने आप को संभाल ना सका. हालांकि किसी तरह से तेंदुआ खुद को बचाकर भाग निकला. हालांकि इस घटना में किसी स्थानीय नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ.

📍Maharashtra | Video: In Dog vs Leopard Clash In Nashik, An Unlikely Winner pic.twitter.com/7ICRniyBLE — NDTV (@ndtv) August 22, 2025

तेंदुए ने किसी तरह बचाई अपनी जान

वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने बताया कि, तेंदुआ घायल होने के बाद पास के खेतों में चला गया. हालांकि अभी वन अधिकारियों ने इसे पकड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिली सकी है.

नासिक की ये घटना तब हुई है, जब आवारा कुत्तों के मामला पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का (Supreme Court On Stray Dogs) आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. हालांकि कोर्ट ने साफ किया, निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी. साथ ही नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी.