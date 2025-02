जॉब नहीं मिली तो, महिला ने डेटिंग पर शेयर कीं अपनी तस्वीरें, लाइक करने वालों से की ये रिक्वेस्ट  

जॉब सर्च करना सबसे स्ट्रेसफुल और फ्रस्ट्रेट करने वाला प्रोसेस है. नई नौकरी की तलाश में लगे कई प्रोफेशनल्स अपना बायोडाटा तैयार करने और जॉब एप्लिकेशन के इंतजार में लंबा समय बर्बाद कर देते हैं. इंटरव्यू के कई राउंड से गुजरने के बाद भी ऑफर लेटर आएगा या नहीं इसकी चिंता में भी डूबे रहते हैं. नौकरी पाने का यह पूरा प्रोसेस काफी परेशान करने वाला होता है. इंटरव्यू देने के बाद एचआर (HR) के कॉल के लिए भी आवेदक हफ्ते-हफ्ते तक इंतजार में बैठे रहते हैं. इन सबके बीच एक महिला ने जॉब पाने के इस पुराने ढंग को नजरअंदाज करते हुए एक ऐसा कदम उठाया है, जो किसी की भी कल्पना से परे है. इस महिला ने जॉब पाने के लिए अब एक डेटिंग एप का सहारा लिया है और कहा है कि अब वह अपने तरीके से जॉब सर्च करेगी. आइए जानते हैं कैसे?



डेटिंग एप पर जॉब ढूंढ रही महिला ( Woman finds Job on Dating App)

इस महिला ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. यह महिला पेशे से म्यूजिशियन हैं. महिला ने अपने पोस्ट में अपनी उन सभी तस्वीरों पर पुरुषों के लाइक के स्क्रीनशॉर्ट्स शेयर किए हैं, जो उसने डेटिंग एप पर पोस्ट की थीं. वहीं, इस महिला ने पोस्ट पर मिले लाइक पर थैंक्यू बोलने के बजाय पूछा है कि क्या आपके पास कोई जॉब है?. महिला ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मैं जॉब ढूंढकर थक चुकी हूं, अब मैं अपने तरीके से जॉब ढूंढ रही हूं'. डेटिंग एप हिंगे पर महिला ने एक शख्स से पूछा लव इंवेस्टमेंट बैंकिंग, मेरी फेवरेट हॉबी में से एक है, क्या मुझे एक जॉब मिल सकती है? अब महिला के जॉब ढूंढने के इस नायाब तरीके पर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इनमें से कुछ लोग महिला के इस जॉब सर्च स्टाइल से शॉक्ड भी हैं.



im done with indeed applications im taking matters into my own hands pic.twitter.com/Mrev3vzeCw