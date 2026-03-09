शादी के दबाव से परेशान महिला ने मुंडवा लिया सिर, वीडियो हुआ वायरल, बोलीं- 'आजादी बालों से ज्यादा जरूरी है'

Viral News: आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि यहां कई ऐसी कहानियां भी सामने आती हैं जो समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने शादी के लगातार बढ़ते दबाव से तंग आकर अपना सिर मुंडवा लिया. इस अनोखे फैसले ने लोगों को हैरान भी किया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @kajals_move_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में महिला बताती हैं कि उन्हें अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे, लेकिन परिवार और समाज की तरफ से बार-बार शादी की बात की जा रही थी. लगातार मिल रहे इस दबाव की वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थीं. आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया, जिससे साफ संदेश जा सके कि वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं.

वीडियो में महिला अपना मुंडा हुआ सिर दिखाते हुए कहती हैं कि यह फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. वह अपने बालों से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उसे समाज के दबाव से ऊपर उठकर फैसले लेने पड़ते हैं.

महिला ने समाज में मौजूद दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि अगर कोई पुरुष अपनी पसंद से बाल कटवा ले या जिंदगी का फैसला ले, तो लोग उसे सामान्य मानते हैं. लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है, तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं और तरह-तरह की बातें करते हैं.

वीडियो में वह यह भी पूछती नजर आती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उन्हें घूर रहे हैं. उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए.

उन्होंने वीडियो में एक मजबूत संदेश भी दिया. महिला ने कहा, 'अगर जिंदगी एक बार हाथ से निकल गई तो कोई वापस नहीं देगा. इसलिए अपने सपनों के लिए आगे बढ़ो और जो सही लगे, वही करो.'

यहां देखें वीडियो-

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी. हजारों यूजर्स ने कमेंट कर महिला की हिम्मत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'आपने बहुत हिम्मत दिखाई, अपने लिए खड़े होना जरूरी है.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'बाल फिर से आ जाएंगे, लेकिन आजादी सबसे ज्यादा जरूरी है.'

कई लोगों ने इसे समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी बताया. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)