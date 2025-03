Business: इंटरनेट पर अजीब कमाई का ट्रेंड, कान का मैल बेचकर लाखों कमा रही महिला

Know How This Woman Makes RS 9000 Per Day Selling Earwax: आज के समय में इंटरनेट ने कई अजीबोगरीब बिजनेस को जन्म दिया है. लोग सोच भी नहीं सकते कि कुछ चीजें ऑनलाइन बिक सकती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है. हाल ही में एक महिला ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. यह महिला अपने कान के मैल (Earwax) को ऑनलाइन बेचकर हर दिन 9,000 रुपये तक कमा रही है. आइए जानते हैं इस अनोखे बिजनेस के बारे में विस्तार से.

कैसे हुआ इस अनोखे बिजनेस की शुरुआत? (Woman Makes Money Selling Earwax Online)

इस महिला ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की. उसने बताया कि शुरुआत में यह एक मज़ाक जैसा था, लेकिन धीरे-धीरे उसे इसमें मुनाफा दिखने लगा. कई लोग इस अजीब चीज़ को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे, जिससे यह उसका फुल-टाइम बिजनेस बन गया. महिला का नाम लतीशा जोंस बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (social media influencer) और टिक टॉक (TikTok) के जरिए मशहूर हुईं, लतीशा जोंस ने ज्यादा कमाई का एक रास्ता ढूंढ निकाला, जिसे जानकर हैरानी होना लाजिमी है. वह जो चीज़ बेचती है, वह हमें घिनौनी लगती है, लेकिन उसे खरीदने वाले भी हैं, यही खास बात है.

कौन खरीदता है कान का मैल? (Remedies For Ear Dirt Removal)

आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई कान का मैल क्यों खरीदेगा? असल में, कुछ लोगों को अजीबोगरीब चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है. इसके अलावा, कुछ वैज्ञानिक रिसर्च और फेटिश मार्केट में भी इस तरह की चीजों की डिमांड रहती है. लतीशा के मुताबिक, वह पहले कॉटन ईयर बड्स (Cotton Ear Buds) से ईयर वैक्स (Ear Wax) निकालती है, फिर एक कवर में ईयर वैक्स लगा ईयर बड रखकर, उसे अच्छी तरह पैक कर देती है और उसके बाद फिर ग्राहकों को इसे भेज देती है. इसकी कीमत ईयर वैक्स के साइज पर निर्भर करती है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई खबर (Woman Strange Business of Selling Earwax)

जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर आई, यह वायरल हो गई. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे अनोखा बिजनेस मान रहे हैं, तो कुछ इसे अस्वच्छ और अजीब बता रहे हैं.

इंटरनेट पर बढ़ रहा अजीब चीज़ें बेचने का ट्रेंड (Unique Earnings)

यह पहला मामला नहीं है जब किसी ने ऐसी अनोखी चीज़ बेचकर पैसा कमाया हो, इससे पहले लोग मोज़े, पुराने कपड़े, बाल और यहां तक कि सांस तक ऑनलाइन बेच चुके हैं. इंटरनेट ने लोगों को नए-नए बिजनेस आइडिया अपनाने की आज़ादी दी है, जिससे कोई भी अपने अनोखे आइडिया को पैसा कमाने का जरिया बना सकता है. इंटरनेट ने लोगों को नए अवसर दिए हैं, लेकिन यह किस हद तक जायज है, यह बहस का विषय हो सकता है. महिला की यह अनोखी कमाई साबित करती है कि अगर सही तरीका अपनाया जाए, तो किसी भी चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है.

ये भी देखेंः- सोने की मुर्गी से कम नहीं है ये भैंस